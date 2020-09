Aproximativ un sfert dintre unitatile scolare din judetul Olt vor functiona fara autorizatie sanitara

Dintre cele 492 de unitati de invatamant din judetul Olt au obtinut autorizatie sanitara de functionare 370, iar 122 sunt neautorizate. In aceasta ultima situatie se afla doua unitati scolare care nu au solicitat autorizatia sanitara si 120 de unitati ale caror solicitari de autorizare au fost respinse.Reprezentantii DSP Olt au mentionat ca motivele respingerii solicitarilor de autorizatie sanitara sunt: lipsa sursei proprii de apa potabila sau faptul ca apa nu respecta parametrii de potabilitate; cladiri cu fatade, tavane pereti sau acoperisuri deteriorate; grupuri sanitare necorespunzatoare (deteriorate, numar insuficient de cabine, grupurile sanitare, nu sunt separate pe sexe, lipsa grupurilor sanitare pentru personalul didactic ); lipsa sistemului de canalizare; mobilier scolar degradat sau neadaptat varstei copiilor aflati in pregatire; lipsa platformelor betonate pentru colectarea reziduurilor; gardul imprejmuitor incomplet sau lipseste.Fata de anii precedenti, proportia unitatilor scolare neautorizate este in scadere, iar cateva zeci de unitati au in derulare proiecte de modernizari si reabilitari.