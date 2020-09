Arafat considera ca organizarea stagiilor practice ale studentilor la Medicina va fi "o provocare"

"Sunt anumite domenii care poti sa le faci online, dar medicina... cu siguranta nu vei invata sa fii medic online. Online poate sa fie cursurile teoretice, poate seminarii, discutiile, dar orice chestie practica, de pus mana pe un echipament, pe un simulator sau de lucrat in spital, ca au stagii practice, cu pacientii, la un moment asta trebuie gasita o modalitate pentru ele", spune el.Arafat a spus, miercuri seara, la Digi 24, ca in cazul universitatilor riscurile puteau fi mai ridicate daca nu se incepeau cursurile online, dand exemplul universitatilor de medicina, care au sali de curs sau chiar amfiteatre in interiorul spitalelor."Sunt doua aspecte la facultatile de medicina, sunt cursurile care pot fi tinute intr-adevar online si e practica medicala, care nu ai cum sa o tii online. Si aici va fi poate provocarea organizarii stagiilor practice ale studentilor, pentru ca in medicina, nu poti sa faci medicina online, e clar. Sunt anumite domenii care poti sa le faci online, dar medicina... cu siguranta nu vei invata sa fii medic online. Online poate sa fie cursurile teoretice, poate seminarii, discutiile, dar orice chestie practica, de pus mana pe un echipament, pe un simulator sau de lucrat in spital, ca au stagii practice, cu pacientii, la un moment asta trebuie gasita o modalitate pentru ele", a explicat Arafat.