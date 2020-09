Avocatul Poporului atrage atentia asupra faptului ca un procent insemnat de copii nu va putea avea acces la invatamantul online

"Impreuna cu colegii mei de la Avocatul Copilului am facut o analiza destul de profunda a felului in care s-au desfasurat cursurile online in perioada starii de urgenta, starii de alerta pana acum. Din unele locuri din tara am primit informatii foarte cuprinzatoare, toate arata ca exista un procent important de copii care nu au avut acces la invatamant online, fie pentru ca nu au o tableta, un computer, nu au device-urile necesare, fie fiindca nu au conectivitate la internet. Acolo de unde am primit raspunsuri ne-am permis sa facem si unele recomandari, pentru ca este clar ca exista bunavointa. (...) Deci, per total, din ce am vazut noi, exista un procent insemnat de copii care nu are fizic cum sa aiba acces la invatamantul online", a spus Renate Weber, intr-o conferinta de presa.Ea a precizat ca in jur de 15 judete nu au transmis raspuns, astfel ca Avocatul Poporului s-a adresat miercuri cu o scrisoare catre ministrul Educatiei, Monica Anisie , in vederea obtinerii de date."Cata vreme impui astfel de conditii pentru desfasurarea cursurilor, normal este ca tu, stat, sa asiguri si mastile si dezinfectantul si sapunul, ca apa presupui ca exista, daca o exista. (...) Anul trecut am facut o ampla cercetare cu privire la toate scolile unde exista toalete improvizate undeva in fundul curtii. Ce faci in situatiile acelea? Cum asiguri acolo acea igienizare necesara? (...) Cred ca fiecare scoala va face strict in functie de posibilitatile materiale pe care le are", a afirmat Renate Weber.In opinia sa, invatamantul hibrid reprezinta "o provocare uriasa" pentru profesori "Am vazut in ultimele zile un fel de tendinta de a-i speria pe parinti ca o sa raspunda penal daca nu-si trimit copiii la scoala. Cred ca suntem suficient de traumatizati cu totii in aceasta pandemie ca sa nu mai venim si cu alte chestiuni care sa-i mai sperie pe oameni. (...) A mai fost si o intentie de declaratie pe propria raspundere, ca si acolo au fost speriati parintii cu o eventuala raspundere penala. Raspunderea penala presupune sa savarsesti o fapta penala si chiar sa ai si intentia, adica un parinte sa nu vrea sa-si dea copilul la scoala ca sa-i faca rau copilului. (...) Traim intr-o situatie de forta majora, de aceea tot avem stari de alerta care se prelungesc, evident, niciun parinte nu face asa ceva, dar eventual unii parinti ar putea sa spuna:", a aratat aceasta.Ea a amintit ca a cerut ministrului Educatiei in mod repetat sa i se comunice daca ministerul a luat in considerare posibilitatea ca parintii impreuna cu membrii familiei cu care traieste copilul sa decida ce tip de participare scolara va avea elevul."Nu am primit un raspuns de la doamna ministru, dar am vazut o declaratie a dansei data la un post de televiziune in care spunea ca lucrul acesta va fi posibil, dar le va cere parintilor sa aduca o adeverinta de la medic din care sa rezulte fie ca acei copii au probleme de sanatate sau ar putea sa li se agraveze problemele de sanatate, daca ar contracta virusul, fie ca ei. Sper ca nu e vorba doar de parinti, ca multi copii traiesc in Romania in grija bunicilor. Sper ca sfera, cercul acesta sa fie un pic mai larg", a afirmat Avocatul Poporului.Renate Weber a mentionat ca a intrebat MEC si despre evaluare. "Una (...) se referea la felul in care va fi facuta evaluarea nationala, pentru ca unii vor face cursuri in clasa , altii online, cred ca e usor superficial sa spunem ca toti vor avea parte de aceeasi educatie , pentru ca altfel pui intrebarile cand interactionezi direct cu profesorul si altfel online. Nu am primit inca raspuns", a adaugat Renate Weber.