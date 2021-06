Bacalaureat 2021. Elevii claselor a XII-a si a XIII-a termina vineri scoala

Potrivit calendarului de pe site-ul Ministerului Educatiei, 4 iunie este data prevazuta pentru incheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a.Tot 4 iunie este si ultima zi pentru inscrierea candidatilor pentru prima sesiune a examenului de Bacalaureat.Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu , afirma, recent, ca Bacalaureatul ar urma sa fie sustinut de peste 100.000 de candidati, el mentionand in acest context ca aproximativ 30.000 dintre acestia s-au vaccinat impotriva COVID-19.Totodata, Ministerul Educatiei a anuntat ca a fost adoptata o ordonanta de urgenta care prevede ca, la examenul de Bacalaureat, se echivaleaza/se recunosc probele de evaluare a competentelor lingvistice si digitale.Astfel, candidatii vor sustine, in 28 iunie, prima proba - cea scrisa la Limba si literatura romana. In 29 iunie, este programata proba scrisa obligatorie a profilului, in 30 iunie - proba scrisa la alegere a profilului si specializarii, iar in 1 iulie - proba scrisa la Limba si literatura materna.Primele rezultate ale probelor scrise se vor afisa in 5 iulie, pana la ora 12.00, iar in aceeasi zi, pana la ora 18.00, se vor putea depune contestatiile.Rezolvarea contestatiilor va avea loc intre 6 si 9 iulie, iar rezultatele finale se vor afisa in 9 iulie.