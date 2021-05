Ministrul Educatiei sustine ca are in buget sumele aferente decontului navetei elevilor

Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, sustine ca sunt "mari probleme" in ceea ce priveste transportul elevilor care fac naveta, el catalogand subiectul drept unul "foarte sensibil"."Aceasta pandemie a amplificat problemele cronice ale invatamantului romanesc. Printre acestea, partea de echitate a fost o problema foarte importanta care a fost accentuata pe parcursul pandemiei. Riscul de abandon scolar este crescut, partea de sprijin pentru elevi din perspectiva transportului este esentiala. Din pacate, nu am reusit sa clarificam reglementarea, spre exemplu Ministerul Educatiei are in buget sumele aferente decontului navetei elevilor. Am prezentat o propunere care are trei caractere de noutate. In primul rand, ministerul avanseaza suma, urmand ca luna urmatoare elevii sa deconteze, sa se regleze in raport cu suma avansata - pana acum parintii avansau suma, deci o schimbare importanta. Cea de-a doua schimbare: pana acum se decontau primii trei kilometri cu 10 lei pe luna, am considerat ca este ridicol acest plafon, l-am crescut la 30 de lei pe luna adaugand dupa aceea cate trei lei pentru fiecare kilometru pana la 50 de kilometri. In plus o alta noutate: nu am mai limitat la 50 de kilometri; daca sunt elevi care sunt obligati sa faca naveta la distante mai mari de 50 de kilometri li se deconteaza intreaga suma. S-ar putea ajunge pentru 50 de kilometri spre exemplu la decontarea unui abonament de 171 de lei pe luna", a afirmat Sorin Cimpeanu vineri seara, la Antena 3.Acesta a mentionat ca ministerul doreste sa promoveze saptamana viitoare o OUG prin care sa faca posibila plata pentru acest transport din bugetul actual al ministerului, mentionand ca "banii exista".