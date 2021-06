Patru miliarde de euro din PNRR pentru educatie. Pe ce vor fi cheltuiti banii

Banii vor fi investiti in 50 de scoli noi , care sa nu polueze. Vor fi cumparate 2.000 de microbuze verzi pentru transportul elevilor, iar 83.000 de sali de clasa vor fi dotate cu mobilier nou. Vor fi achizitionate 1.150 de laboratoare smart pentru scoli si se vor construi 130 de crese. Pe hartie suna bine, insa, expertul in educatie Marian Stas spune ca sunt si probleme."Nu reflecta asa cum ar fi fost normal nevoia de mari transformari sistemice ale sistemului public al educatiei. Ne vom putea pune la butoniera faptul ca am modernizat, ca am luat mii de table smart, am mai luat table smart. Dar in momentul in care facem digitalizare si lucram cu aceleasi planuri cadru comuniste, digitalizarea este lovita de nulitate", a spus Marian Stas.Daca digitalizam educatia, dar ramanem cu aceeasi programa invechita, apare o problema fundamentala, spune si Mihnea Costoiu, rector la Universitatea Politehnica, potrivit.Citeste mai mult aici.