FOTO Povestea Casei Share. Bogdan Tanasa, omul care a mobilizat Romania si construieste locuinte pentru nevoiasi: "Suntem ca o supapa prin care facem bine"

Un centru educational, construit de la zero, pentru copii

In preajma sarbatorilor de iarna din 2014, Bogdan Tanasa si familia sa i-au daruit mai multe jucarii unui copil care isi dorea o masinuta cu telecomanda de Craciun. Atunci a inceput Bogdan, fara sa stie, proiectul care a schimbat viata a sute de copii, parinti si batrani din Iasi. Acum, el merge mai departe si ridica un centru educational de care vor beneficia 70 de copii."Nu o sa uit niciodata. Proiectul a pornit pe 16 decembrie 2014 din instinctul meu de a face bine. Am vazut un copil care voia de Craciun o masinuta cu telecomanda, ca nu a avut niciodata. Acesta este visul meu de a face un centru educational. Niciodata nu am crezut ca o sa il fac, dar prin ambitie, dorinta, transparenta si implicare maxima, uite ca am ajuns sa indeplinesc si acest vis. Rog pe oricine sa se implice, pentru ca renuntam prea usor", marturiseste Bogdan Tanasa.Erou pentru multe familii ramase pe drumuri, Bogdan Tanasa nu a renuntat dupa ce i-a indeplinit dorinta copilului de Craciun, ci a inceput sa ii construiasca si o casa, pentru ca locuia in conditii inumane. A facut apel pe Facebook la prieteni si cunoscuti pentru a strange bani si materiale, iar in sase saptamani a fost gata. Vestea s-a raspandit repede, iar Bogdan a inceput sa afle despre alte familii care au nevoie disperata de un nou acoperis deasupra capului. A continuat munca si a transformat-o in proiectul care acum poarte numele de"Atunci cand dai un camin nou unei familii fara speranta, nu iti imaginezi cum se schimba viata lor in bine, pentru ca un acoperis decent deasupra capului le schimba viata total. Ei ridica privirea si incep sa faca ceva pentru ei. Nu mai sunt resemnati. Este esential sa facem ceva pentru ei, sa ii ridicam", spune Tanasa.In ultimii sase ani, alaturi de voluntari, donatori si companii private, Bogdan a ridicat 30 de case, ajutand 300 de copii si alte sute de tineri, parinti sau batrani, reconsolindu-le peretii, acoperisul sau oferindu-le alimente. Acum strange bani pentru un centru educational pentru copii sarmani. Banii inca nu s-a strans, dar el este increzator ca se va aduna suma de 350.000 de euro pentru cladirea amplasata pe un teren de langa scoala din comuna Popricani, din judetul Iasi, locul unde a copilarit."Acesti copii sarmani, in mediul din familiile lor dezorganizate, nu au parte de educatie . Ei vin la scoala pentru ca primesc alocatii, dar cand ies de la scoala sunt trimisi la munca campului, la ingrijirea animalelor. Ei muncesc pamantul de la pranz pana seara. Eu nu pot sa ii schimb pe parinti, dar pot sa ii schimb pe copii. Am facut lucrul acesta cu 300 de copii, multi dintre ei au locuri de munca acum. Este foarte usor sa modelezi un copil", povesteste Bogdan.Cu toate ca inca nu are toti banii, Bogdan a si turnat talpa fundatiei centrului si urmeaza sa lucreze la fundatia propriu-zisa. Proiectul ar putea fi gata in cinci luni, daca vremea este favorabila, ceea ce inseamna ca anul viitor, dupa terminarea orelor, 70 de copiii vor putea veni sa manance pranzul, sa isi faca temele, sa participe la cursuri de IT sau de dans.Centrul educational va avea o sala multifunctionala, in care copiii vor lua masa si unde se vor organiza diferite cursuri. Separat, vor fi clase de studii, spatii prevazute pentru cabinete, toalete si minichicineta.Activitatile si cursurile care vor avea loc se vor baza pe voluntari, iar aici este deja o lista lunga cu oameni care vor sa ajute. In plus, se va asigura in mod legal asistenta sociala si medicala. Noul spatiu va avea si un cabinet stomatologic, iar medicii dintr-un spital privat vor face voluntariat, o data pe saptamana, urmand sa realizeze investigatii primare copiilor."Avem zeci de cereri prin care oameni vor sa vina sa faca voluntariat. Oamenii sunt bucurosi ca sunt aproape de proiect. Asta se datoreaza faptului ca atunci cand esti consecvent si faci ceea ce spui, oamenii te sustin. Noi suntem ca o supapa prin care facem bine", mai spune fondatorul Casa SHARE In plan este si achizitia unui microbuz de noua locuri, cu care sa strabata orasele si satele catre fabrici din tara si sa le arate copiilor cum se munceste, cum ce castiga banii si cat de importanta este educatia in acest proces. Cu noul vehicul, copiii vor calatori si la competitii sau in excursii.