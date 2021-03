Cand ar putea incepe urmatorul an scolar. Anuntul facut de ministrul Educatiei

Ministrul Educatiei a anuntat aceasta posibila masura pentru ca anul scolar sa aiba o durata mai lunga, in conditiile in care Romania are printre cei mai scurti ani scolari dintre statele din Uniunea Europeana. "Romania are anul scolar cu o durata mai scurta decat in multe alte state mai europene, este adevarat, insa din consultari trebuie sa vedem. Intelegem ca elevii doresc o vacanta de vara cat mai lunga", a spus Sorin Cimpeanu la Europa FM."Ar putea sa inceapa chiar mai devreme anul scolar, pentru a avea o durata mai lunga. Anul acesta am tinut seama exact de ceea ce v-am spus, de nevoia de a organiza acele concursuri (n.red. pentru angajarea directorilor de scoli ) pentru ca e important", a precizat Sorin Cimpeanu.Potrivit calendarului, anul scolar 2021-2022 va incepe pe 13 septembrie si va avea 34 de saptamani de cursuri