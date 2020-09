Legea prin care educatia sexuala a fost transformata in educatie sanitara, dezbatuta miercuri de Curtea Constitutionala

Pe 24 iunie, seful statului a trimis Curtii Constitutionale o sesizare de neconstitutionalitate asupra actului normativ care modifica si completeaza Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului.Legea prevede ca in scoli se vor derula, cu acordul scris al parintilor sau al reprezentantilor legali ai copiilor, programe de educatie pentru viata, inclusiv de educatie sanitara, pentru prevenirea contractarii bolilor cu transmitere sexuala si a graviditatii minorelor."Prin modul in care a fost adoptata, precum si prin continutul normativ, legea dedusa controlului de constitutionalitate contravine dispozitiilor art. 1 alin. (3) si alin. (5) din Legea fundamentala, precum si prevederilor art. 61 coroborat cu art. 75 alin. (1), alin. (4) si alin. (5) prin raportare la art. 73 alin. (3) din Constitutie", spune Iohannis in sesizare, aratand ca actul normativ i-a fost trimis de catre Parlament in vederea promulgarii pe 5 iunie.Presedintele Iohannis arata ca, in forma initiatorului, initiativa legislativa continea zece articole si aducea Legii nr. 272/2004 un numar de 40 modificari si completari, iar Camera Deputatilor a amendat "substantial" actul normativ, intervenind legislativ asupra a 63 de texte.Seful statului indica faptul ca modificarile efectuate de deputati au un obiect de reglementare complet diferit fata de cel avut in vedere de initiator si, implicit, de Senat, incalcandu-se prevederile Constitutiei referitoare la competenta Camerei decizionale in procedura legislativa."Legea dedusa controlului de constitutionalitate a fost adoptata cu incalcarea dispozitiilor constitutionale referitoare la intoarcerea legii, intrucat Camera Deputatilor a eludat competenta decizionala a Senatului, sustragandu-i acesteia aceasta calitate", se precizeaza in sesizarea la CCR.Presedintele Iohannis subliniaza ca nerespectarea acestui aspect de procedura atrage neconstitutionalitatea in ansamblu a legii.Seful statului arata in sesizarea la CCR ca legea face referire la programe de "educatie sanitara", inlocuind termenul folosit in prezent - acela de programe de "educatie sexuala", subliniind ca aceasta terminologie nou introdusa impunea modificarea corespunzatoare a tuturor celorlalte prevederi din Legea nr. 272/2004.In acest context, el atrage atentia ca legea introduce doar o modificare de forma, fara consecinte in plan juridic. De asemenea, presedintele Iohannis considera ca, din redactare, nu reiese cu claritate daca norma stabileste ca programele de educatie pentru viata sunt in vederea prevenirii contractarii bolilor cu transmitere sexuala si a graviditatii minorelor sau ca educatia sanitara este cea in vederea prevenirii acestora. El indica si faptul ca, prin eliminarea sintagmei "cel putin o data pe semestru", textul a devenit neclar."Nu reiese cu claritate daca programa scolara este modificata, in sensul introducerii acestei discipline pe tot parcursul anului scolar sau, dimpotriva, este eliminata acea garantie, instituita initial, prin care legiuitorul a urmarit ca programele de educatie pentru viata sa fie efectiv puse in practica cel putin o data pe semestru, in beneficiul elevilor. Prin eliminarea acestei sintagme nu reiese cu certitudine daca programele vor avea loc pe intregul parcurs al anului scolar, o data pe semestru, o data pe an sau deloc. Apreciem ca aceasta interventie legislativa, in realitate, are un efect contrar scopului avut in vedere de legiuitor - cel al asigurarii interesului superior al copilului prin participarea acestuia la programe educationale", se mentioneaza in sesizarea la CCR.Totodata, presedintele Iohannis spune ca o prevedere a legii a facut obiectul unor modificari recente, operate prin Legea nr. 45/2020, intrata in vigoare pe 9 aprilie. Astfel, el este de parere ca adoptarea si intrarea in vigoare la intervale scurte de timp a unor legi care au ca scop modificarea si/sau completarea acelorasi dispozitii dintr-un act normativ sunt de natura sa afecteze realizarea procesului de sistematizare, unificare si coordonare a legislatiei, ceea ce contravine principiului securitatii raporturilor juridice, negarantand astfel claritatea si previzibilitatea legii.Seful statului conchide ca legea eludeaza valorile statului de drept si contine dispozitii ce afecteaza calitatea si predictibilitatea sa, solicitand CCR sa admita sesizarea de neconstitutionalitate si sa constate ca actul normativ este neconstitutional, in ansamblu.