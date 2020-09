Ce presupun noile modele de subiecte la Evaluarea Nationala. Explicatiile unei profesoare care va face pregatire online cu toti elevii interesati

Pregatire online pentru elevii care vor sustine Evaluarea Nationala

Elevi abandonati de catre profesori

Un an greu pentru clasa a VIII-a

Ce presupun noile modele de la Evaluarea Nationala

Gradul de difcultate al noilor subiecte si lipsa de pregatire a profesorilor

Profesoara a explicat pentru Ziare.com cum se va desfasura pregatirea online, dar si la ce sa ne asteptam de la noile modele pentru Evaluarea Nationala.Pregatirea este adresata tuturor copiiilor din tara care au nevoie de exercitii suplimentare. Profesoara Cristina Tunegaru a facut din luna martie pregatire online cu elevii pana in luna iunie. Din 14 septembrie, va continua sa pregateasca online toti elevii care isi doresc sa participe. "Au fost foarte multi copii interesati. Lucram la un moment dat cu 300 de copii. Aveam si sesiuni live in care le explicam anumite teme, apoi le dadeam teme si lucrau. Temele mi le trimiteau pe mail si le dadeam feedback astfel incat sa isi imbunatateasca rezolvarile, compunerile, sa pot sa-i ajut", a marturisit profesoara.Aceasta mai explica faptul ca la sesiunile live putea fi urmarita de orice doritor, apoi a inceput sa incarce filmulete pe Youtube. "Am ramas pe Youtube si comunicam apoi cu copiii prin mesaje si prin mail-uri. Ei imi dadeau temele si eu le raspundeam la acele teme. Le dadeam un feedback constructiv astfel incat sa rezolve exercitiile mai bine si sa-si imbunatateasca stilul in compuneri. Am muncit foarte mult pentru ca erau foarte multi copii si volumul de teme pe care il aveam de corectat era foarte mare. Tin minte, la un moment dat, intr-una dintre seri, corectasem deja de sase ore si numarul de mesaje pe care il aveam in Inbox era acelasi, desi corectasem continuu", a adaugat Tunegaru.Profesoara sutine ca foarte multi copii nu au avut, la inceput, sprijin din partea profesorilor lor. "Cel putin in prima parte, in martie, cand a fost suspendata scoala, cred ca unii dintre profesori, cand au vazut sa sunt obligati de catre Ministerul Educatiei sa faca ore online, s-au intors la elevii lor si au inceput sa ii sprijine cat de cat. M-am simtit datoare sa-i ajut, mai ales ca, la inceput, unii dintre ei spuneau ca au fost pur si simplu abandonati de profesorii lor si stiam ce inseamna lucrul acesta pentru un copil care se pregateste pentru examen. Si am zis ca trebuie sa fac ceva sa-i ajut pe acesti copii".Tunegaru este convinsa ca anul acesta va fi un an greu pentru generatia de clasa a VIII-a, iar una dintre probleme este chiar lipsa manualelor. "Ei nu vor avea manuale , iarasi. N-au avut niciodata manuale cand au venit la scoala si nu vor avea nici anul acesta si mai mult decat atat, ei dau examen dupa o programa de examen noua si modelele de examen sunt diferite. Programa pentru examen a fost anuntata abia acum cateva zile, deci nici macar nu stiau ce au de pregatit. Din acest motiv nici macar nu au fost pregatiti in anii scolari anteriori pentru examen. Mai mult, ei au de recuperat materia din anul scolar trecut din semestrul al II-lea, pentru ca, din martie pana in iunie, multi profesori (chiar daca unii dintre ei au facut ore online) nu au predat continuturile, ci mai degraba au consolidat sau recapitulat cunostintele anterioare.Profesoara explica faptul ca noile modele de subiecte contin anumite imbunatatiri, in sensul in care nu mai exista cerinte tip care solicita invatare pe dinafara, cum existau inainte. Insa, modelul oficial pe care l-a distribuit Ministerul Educatiei este unul extrem de incarcat."Nu e un subiect care se preteaza la doua ore. E un subiect care poate fi rezolvat in cel putin trei ore, sa spunem. Eu ma astept sa existe o oarecare modificare la acest subiect, astfel incat copiii sa-l poata rezolva in timpul pe care-l au. Apare si un subiect in care se cere comentarea unui text literar si mi se pare ca e un subiect care nu e deloc potrivit, nici cu anul in care suntem, nici cu aceste generatii si, sper eu, ca si acest subiect sa sufere o oarecare modificare. E vorba de ultimul subiect care cere comentarea unui text literar, fara a da prea multe indicii despre ce inseamna comentare", a adaugat Tunegaru.Vezi modelele de subiecte pentru Evaluarea Nationala 2020-2021 aici Profesoara explica ca faptul ca, gradul de dificultate trebuie comparat cu situatia actuala in care se afla acesti copii. Mai mult, aceasta considera ca va fi un an cu rezultate medii, poate spre slabe la Evaluarea Nationala. Motivele sunt multe: de la formarea profesorilor, pana la recuperarea materiei. "Copiii acestia n-au fost pregatiti pentru acest examen si pentru aceste tipuri de subiecte. Au avut o programa foarte tarziu, iar profesorii lor n-au fost pregatiti la timp. Copiii acestia ar fi trebuit sa invete cu profesori formati pentru noile programe inca din 2017, iar formarea profesorilor pentru noile programe a inceput abia in 2019. Si atunci, ei au invatat mai mult de doi ani cu profesori nepregatiti pentru aceste programe".Un alt motiv este recuperarea materiei din anul scolar trecut. "Pentru disciplina mea, materia este pierduta in anul scolar trecut, e insemnata. Este foarte mult de recuperat si stim ca incepe un an scolar cu numeroase dificultati. Stim ca exista posibilitatea sa se treaca in sistem hibrid oricand, la un moment dat. Daca se va trece in sistem hibrid, ritmul de invatare va fi mult mai lent, respectiv ritmul de recuperare. Si atunci cred ca acesti copii sunt intr-o situatie exceptionala. Din acest motiv, cred ca aceste subiecte pot fi recunoscute ca fiind dificile, avand in vedere acest context social si educational in care ne aflam".