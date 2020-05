Cerul nu este limita - Educatia de excelenta Laude-Reut in scoala la distanta

Ziare.

Elevii Laude-Reut se incadreaza perfect in aceasta descriere drept iubitori de stiinta si experimente, manati de curiozitate si entuziasm. Si nu putini dintre ei, ca absolventi, au urmat cariere in domenii precum medicina si bio-tehnologii, fizica, chimie, biologie, geografie.Astfel, ceea ce incepe ca o joaca, devine pasiunei, iar apoi drum in viata pentru elevii Laude-Reut de la profilurile de Stiinte ale Naturii si Matematica - Informatica, intrucat fiecare expunere si activitate practica STEAM din timpul liceului se acumuleaza ca experienta de baza a viitorului om de stiinta.In perioada 14 aprilie - 12 mai 2020, un grup de 20 de elevi Laude-Reut, sub indrumarea profesorului Daniel Bertesteanu si in colaborare cu profesoara Roxandra Cristescu, au participat la un proiect citizen science de detectie de asteroizi, organizat de International Astronomical Search Collaboration.Cu acest prilej, elevii au identificat, in cadrele fotografice, aproximativ 20 de asteroizi din centura principal, precum si 4 asteroizi care au fost insuficient observati de-a lungul timpului, iar acum au fost recuperati.Rapoartele lor au fost trimise catre serverul Minor Planet Center, referinta in domeniul corpurilor non-planetare din sistemul solar, elevii nostri contribuind astfel la imbunatatirea datelor referitoare la aceste obiecte.Dintre acesti patru asteroizi, obiectul P10ZbGh a fost trecut de organizatori pe lista de obiecte provizorii care vor fi reobservate in perioada urmatoare, pentru a se determina daca este un asteroid cunoscut, dar insuficient observat, sau daca este unul nou.In cadrul acestui survey, prin sesiunile de training premergatoare proiectului, elevii si-au extins cunostintele de astronomie dobandind deprinderi de lucru in programele Astrometrica si Aladin.Pe data de 20 aprilie, elevii au participat la o videoconferinta cu Dr. Mirel Birlan, cercetator in cadrul Observatorului din Paris, care le-a vorbit despre importanta cunoasterii asteroizilor, clasificarea lor si tehnicile de investigatie prin care astronomii pot cerceta aceste obiecte.Incheiem astazi acest survey si va anuntam cu mandrie acordarea diplomelor de participare, reflectand totodata la castigul acestui proiect in educatia STEM a liceenilor nostri:● sansa de a analiza cadrele uneia din ele mai productive retele de telescoape din lume - Pan-STARRS;● experiente de invatare noi cu care pana acum nu s-au mai intalnit prin contactul cu astronomia profesionista;● satisfactii personale: sansa de a observa obiecte ceresti, ocazia de a imbunatati prin observatiile lor orbitele asteroizilor si de a diminua riscul de impact viitor cu Pamantul;● includerea acestui proiect de citizen science in portofoliul personal. ceea ce va aduce valoare CV-ului lor si va creste sansele de admitere la universitati occidentale.Felicitari tuturor si cer senin!