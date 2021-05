Cimpeanu despre decizia UMF de a primi in examene doar studentii vaccinati: "Nu este ingradit niciun drept. Aceste decizii se iau in baza autonomiei universitare"

Cimpeanu a fost intrebat joi,13 mai, intr-o conferinta de presa, la finalul sedintei de Guvern, cum i se pare decizia UMF Iasi si daca nu este un drept ingradit."Cu siguranta nu este ingradit niciun drept. In primul rand, nu sunt elevi , sunt studenti . In al doilea rand, nu sunt studenti oarecare, sunt studenti la Facultatea de Medicina. Ei intra in spitale, in spitale bolnavii au obligativitatea prezentarii unui test PCR. Daca bolnavii intra in spital avand un test PCR nu vad de ce am face o diferentiere si am primi studentii de la Medicina fara test PCR. In al treilea rand, exista autonomie universitara, este un lucru sfant, deciziile se iau in consiliile de administratie si in senatele universitare in care sunt reprezentati, alaturi de cadrele didactice, si studentii", a explicat Cimpeanu El a precizat ca decizia a fost luata in baza autonomiei universitare."Aceste decizii se iau in baza autonomiei universitare, e perfect in regula si se iau impreuna cu reprezentantii studentilor si organizatiilor studentesti. Nici Ministerul Educatiei si niciun partid politic, nici altcineva nu cred ca are dreptul sa se amestece in deciziile luate de catre o universitate. Deciziile sunt corecte pentru ca sunt patru variante fie esti vaccinat, fie ai trecut prin boala, fie au test PCR, atentie se admit inclusiv testele antigen rapide", a transmis ministrul Educatiei.Si premier Florin Citu s-a aratat de acord cu aceasta decizie: "Cred ca astfel de masuri se iau pentru a ne asigura ca nu raspandim mai departe boala si de aceea se incearca a se crea un mediu sigur pentru cei care participa la acest examen" a declarat joi, 13 mai, premierul.Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" din Iasi a decis ca studentii si profesorii sa participe la sesiunea de examene din vara doar daca prezinta dovada vaccinarii, un test PCR sau antigen negative , ori adeverinta ca au trecut prin COVID-19.