Cinci universitati din Romania, in topul "World University Rankings by Subject". Doua dintre ele sunt pe primele pozitii in domenii importante

Ultima editie a topului "World University Rankings by Subject", care evalueaza performanta a 829 de universitati din intreaga lume pentru sase domenii - Stiinte umaniste, Stiintele vietii, Stiinte medicale, Stiinte naturale, Stiinte tehnice si Stiinte social - cuprinde pana acum cinci universitati din Romania. Pentru 2020 au fost realizate deocamdata clasamentele pentru Stiinte naturale si Stiinte tehnice.Universitatea din Bucuresti ocupa prima pozitie pe plan national pentru domeniul Stiinte naturale. Situata pe locul 316 in domeniul Stiinte naturale in plan global, Universitatea din Bucuresti este urmata pe plan national de doua universitati membre ale Consortiului Universitaria: Universitatea de Vest din Timisoara si Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca.Topul mondial in acest domeniu este condus de Universitatea Stanford din Statele Unite ale Americii.In ceea ce priveste domeniul Stiinte tehnice, topul national este condus de Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca. Pe locul doi se afla Universitatea Bucuresti, urmata de Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" din Iasi, Universitatea Politehnica din Bucuresti si Universitatea de Medicina din Targu Mures.In acest domeniu, topul mondial este condus de Oxford din Marea Britanie."Liderul national al clasamentului general Round University Ranking - World University Rankings inca de la lansarea acestuia, din 2010, Universitatea din Bucuresti se situeaza anul acesta pe pozitia 481. Rezultatul obtinut de Universitatea din Bucuresti la editia din 2020 a clasamentului RUR World University Rankings se datoreaza in principal componentei de predare", a transmis, luni, Univiersitatea Bucuresti, printr-un comunicat de presa.Clasamentul RUR World University Rankings analizeaza si interpreteaza datele universitatilor din 82 de tari si se adreseaza atat comunitatii academice, cat si reprezentantilor universitatilor sau factorilor de decizie politica.Realizat de Round University Rankings Agency Rusia, clasamentul urmareste o serie de indicatori grupati pe patru domenii cheie ale activitatii universitare: educatia, cercetarea, diversitatea internationala si sustenabilitatea financiara.Pe masura ce vor fi analizati toti indicatorii, detaliile cu privire la toate domeniile clasamentului RUR World University Rankings vor fi disponibile aici