Constanta: Toti cei 600 de elevi din localitatea Cuza Voda, aflata in carantina, vor primi tablete

Potrivit inspectorului scolar general al ISJ Constanta, Sorin Mihai, la scoala din comuna se faceau ultimele lucrari privind racordarea la reteaua de internet."Domnul primar (n.r. - de la Cuza Voda) a avut astazi sedinta de Consiliu Local prin care a stabilit ca va achizitiona tablete pentru toti elevii, aproape 600 de tablete pentru toti elevii din unitatea de invatamant . Ieri, cand am fost in unitatea de invatamant, se faceau actualizari ale retelei de cablu, de internet, astfel incat in fiecare sala din unitatea de invatamant sa se poata desfasura activitati de transmitere in sistem streaming a cursurilor pentru fiecare clasa in parte", a declarat, intr-o conferinta de presa, Sorin Mihai.El a mai spus ca scolile din judetul Constanta sunt pregatite pentru inceperea noului an scolar, in conditiile in care in toate localitatile incidenta cazurilor de coronavirus este de sub 1.In patru localitati care nu sunt racordate la reteaua de apa si canalizare, la unitatile de invatamant se vor aduce rezervoare cu apa."In ceea ce priveste situatia alimentarii cu apa, ma voi deplasa pana in 11 septembrie in localitatile, cele patru localitati in care avem unitati de invatamant care nu sunt racordate la reteaua de apa si de canalizare. Dumnealor vor putea sa functioneze intr-un regim temporar pe o durata de nu mai mult de 90 de zile cu rezervoare de apa pentru elevi, cu pahar de unica folosinta, asa cum se prevede in ordinul comun semnat de Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Sanatatii", a mentionat seful ISJ Constanta.Potrivit acestuia, pana miercuri la ora 14,00 toate unitatile de invatamant trebuie sa transmita la Inspectoratul Scolar Judetean "si propunerile pentru scenariile cu care vor debuta in anul scolar, si acele proceduri proprii pe care trebuie sa le aiba in vedere cu privire la activitatile pe care le vor derula pe parcursul anului scolar".