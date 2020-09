VIDEO Panica intr-o scoala din Vaslui. Copiii au fost luati de parinti de la ore de frica sa nu fie vaccinati anti-COVID. Cine a declansat toata nebunia

Totul a inceput dupa ce un elev a chiulit de la scoala si a fost prins de parinti. Pentru a scapa basma curata, copilul le-a spus acestora ca in scoala se fac teste COVID-19, dar si vaccinuri, potrivit Vremea Noua Revoltati, parintii au inceput sa tipe in gura mare, iar intr-o clipa s-a creat un haos general: elevii au parasit salile de clasa si mai multi parinti s-au adunat la scoala pentru a-si lua copiii. In imagini se vede cum copiii si parintii sunt agitati si fug spre iesire:"Uitati, in direct, a facut anti-COVID fara sa stie familia copilului. Va rugam frumos sa dati distribuire. Uitati ce este aici, lume. Au speriat copiii! La scoala speriati copiii! Animalelor! Uitati ce se intampla la scoala orasului Murgeni. Au terorizat saracii copii la scoala, le-a facut teste anti-COVID, vaccinare. Copiii, doamna, au fugit plangand acasa. Cum puteti sa spuneti? Sute de copii au fugit din clasa.Va rugam frumos sa dati distribuire. Uitati cum fug parintii copiilor cand au auzit. Suntem salbatici ca am venit sa ne salvam copiii? Pai imi omori tu copilul, ii faci vaccin fara sa stiu? Le-a facut vaccin la copii fara sa fie anuntati parintii. Cum puteti sa faceti vaccin la copii, doamna, ce inima aveti? Doamna, dumneavoastra nu sunteti om", striga speriat si, totodata, revoltat unul dintre parintii elevilor de la scoala din Murgeni.Intregul incident a fost transmis live pe Facebook si s-a incheiat abia in momentul in care la fata locului au ajuns echipajele de politie. Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Vaslui, dar si cei ai Inspectoratului Scolar Judetean ( ISJ ) Vaslui au negat cu vehementa ca la scoala din Murgeni ar fi avut loc vreo actiune medicala.Contactati telefonic, reprezentantii DSP si ISJ au declarat ca totul a fost o neintelegere provocata de un elev care a chiulit de la scoala si a vrut sa iasa basma curata in fata parintilor."Nu s-au eliberat doze de vaccin, nu exista nicio actiune de acest fel in judetul Vaslui. Un elev a plecat de la ore si a raspandit zvonul ca in scoala se fac teste pentru COVID-19, iar copiii sunt vaccinati. In realitate, nici vorba de asa ceva, dar cu toate acestea mai multi parintii s-au adunat la scoala si si-au luat copiii acasa fara sa verifice informatiile. Pentru a aplana intreaga situatie, conducerea unitatii scolare a chemat Politia la fata locului", a declarat inspectorul general al ISJ Vaslui, prof. Loredana Roman.