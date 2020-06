Criza globala a educatiei se adanceste, cu scolile inchise de COVID. Iata cum stau lucrurile

Cele mai recente date privind accesul la educatia la distanta:

Ziare.

com

", a declarat"O criza a educatiei exista deja inainte de declansarea pandemiei de COVID-19. In prezent ne confruntam cu o criza care se adanceste si genereaza si mai multe disparitati".➤ In 71 de tari, mai putin de jumatate din populatie are acces la internet. In ciuda acestei disparitati, 73% dintre guvernele celor 127 de tari care raporteaza date folosesc platforme online pentru a oferi educatie in perioada cand scolile raman inchise. In tarile raportoare din America Latina si regiunea Caraibelor, 90% dintre masurile guvernamentale privind continuitatea invatarii includ platforme online.➤ In majoritatea tarilor din Africa, mai putin de un sfert din populatie are acces la internet.➤ Datele UNICEF din 14 tari arata ca elevii care au acces la internet la domiciliu au competente de citire de baza mai dezvoltate decat copiii care nu au acces.➤ In ciuda disparitatilor privind averea, televiziunea este principalul canal folosit de guverne pentru a oferi educatie la distanta; 3 din 4 guverne din 127 de tari participante la studiu folosesc televiziunea ca sursa de educatie pentru copii . Peste 90% din tarile din Europa si Asia Centrala folosesc televiziunea ca mijloc de invatare la distanta; in Asia de Sud, procentul este de 100% . In America Latina si Caraibe, 77% dintre tari ofera programe de educatie prin intermediul canalelor de televiziune nationale.➤ In 40 din 88 de tari in care exista date, copiii care locuiesc in gospodarii urbane au sanse de cel putin doua ori mai mari sa aiba un televizor decat copiii din gospodariile rurale. Cele mai mari disparitati se gasesc in Africa sub-sahariana. In zonele rurale din Ciad, doar 1 din 100 de gospodarii are televizor, comparativ cu 1 din 3 gospodarii din mediul urban. In zonele rurale din Guineea si Mauritania, 8% si, respectiv, 7% dintre gospodarii au televizor, comparativ cu 76% dintre gospodariile din zonele urbane din ambele tari.➤ Radioul este pe locul trei in clasamentul platformelor cel mai frecvent utilizate de catre guverne pentru a oferi educatie in perioada cand scolile sunt inchise; 60% dintre cele 127 de tari analizate folosesc aceasta metoda. Procentul gospodariilor care detin un aparat de radio variaza foarte mult in cadrul regiunilor, precum si de la o regiune la alta. Doar 1 din 5 gospodariile din Asia de Sud detine un aparat radio, comparativ cu 3 din 4 gospodarii din America Latina si Caraibe.SMS/Dispozitive mobile/Retele de socializare➤ Peste jumatate dintre tari folosesc SMS-ul, dispozitivele mobile sau retelele de socializare ca sistem alternativ de furnizare a actului educational; in Europa si Asia Centrala, 74% dintre tarile participante la studiu folosesc aceste metode. Aproximativ jumatate dintre cele 127 de tari ofera resurse tiparite, ce pot fi luate acasa; doar 11% asigura vizite la domiciliu.Electricitate➤ Exista disparitati majore intre cele mai bogate si cele mai sarace gospodarii. Aproape toate metodele utilizate pentru a oferi educatie la distanta necesita electricitate. Cu toate acestea, in cele 28 de tari unde exista date disponibile, doar 65% dintre gospodariile aflate in categoria celor mai sarace au energie electrica, comparativ cu 98% dintre gospodariile din categoria celor mai bogate.➤ In sapte tari, inclusiv Coasta de Fildes, Lesotho, Kiribati, Sudan, Gambia, Guineea-Bissau si Mauritania, mai putin de 10% dintre cele mai sarace gospodarii au energie electrica.De la inceputul pandemiei de COVID-19, sistemele de invatamant din multe tari s-au transformat rapid pentru a sprijini copiii in vederea invatarii la distanta.➤ In tari din, inclusiv Coasta de Fildes, Republica Democratica Congo si Nigeria, guvernele colaboreaza cu furnizorii locali de servicii pentru a oferi educatie prin internet pentru elevii de scoala primara si gimnaziu; de asemenea, se folosesc si abordari bazate pe radio, TV si resurse imprimate pe hartie.➤ In, programul de invatare la distanta "Eskola ba Uma" (Scoala se muta acasa) permite copiilor sa continue invatarea prin intermediul televiziunii, radioului si platformelor online. Pentru cei fara acces la oricare dintre aceste optiuni, UNICEF, in parteneriat cu Telenor ofera, in zonele rurale, acces gratuit la materiale de invatare pentru 600.000 de utilizatori de telefoane mobile.➤ In, lectiile inregistrate offline sunt incarcate pe tablete alimentate cu energie solara si puse la dispozitia copiilor. Lectiile video sunt, de asemenea, distribuite prin intermediul retelelor de socializare, cum ar fi WhatsApp si Facebook, si, de asemenea, transmise prin radio si televiziune.➤ In, televiziunea a fost principalul mediu pentru invatarea la distanta. UNICEF a colaborat cu guvernul pentru a produce lectii TV pentru invatamantul prescolar si primar in limbile tavana si kazaha pentru copiii apartinand minoritatilor etnice. De asemenea, UNICEF a colaborat cu administratiile locale pentru a produce materiale de invatare offline in sprijinul elevilor de scoala primara din zone indepartate, unde accesul la televizor si/sau internet este limitat.➤ In, copiii au acces gratuit la invatarea la distanta prin intermediul platformelor online, a trei canale de televiziune nationale si a doua aplicatii gratuite pentru dispozitivele mobile. UNICEF a sustinut, de asemenea, dezvoltarea si diseminarea continutului pentru copiii cu nevoi educationale speciale, asigurandu-se ca toate lectiile la distanta sunt, de asemenea, oferite prin limbajul semnelor. De asemenea, se ofera subtitrari pentru toate lectiile in limbile minoritare uzbeca si tadjica, pentru ca niciun copil sa nu fie lasat in urma.➤ In, prin parteneriatul dintre Planul CEIBAL si compania de telecomunicatii ANTEL, s-a oferit acces la toate continuturile de invatare puse la dispozitie de guvern, fara consum de date.➤ In, Ministerul Educatiei ofera lectii la toate nivelurile prin televiziunea publica nationala, radio, platforme online si WhatsApp. De asemenea, se fac eforturi pentru a oferi acces la tablete conectate la internet si continut pentru 210 dintre cei mai vulnerabili elevi, pentru a le inlesni continuitatea educatiei.➤ In, strategia guvernamentala de invatare la domiciliu ofera servicii de educatie la distanta prin intermediul televiziunilor nationale, radioului si canalelor digitale. Continutul difuzat se bazeaza pe programele de educatie nationale.➤ In, datorita UNICEF, guvernului si Access to Information (a2i), copiii de scoala primara si secundara acceseaza lectii inregistrate si televizate.➤ In, anumite teste si module au fost scoase din programa scolara, iar altele au fost amanate pentru anul scolar urmator, pentru a le permite elevilor sa recupereze lectiile pierdute, pe parcursul intregului an viitor, precum si pentru a reduce presiunea academica si stresul psiho-social.