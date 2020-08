Cum au evoluat in ultimii ani mediile pentru admiterea la Medicina: "5-ul e nota mare la cat de dificile sunt subiectele"

Evolutia mediilor in ultimii 5 ani

In ultimii 5 ani, la UMF "Carol Davila", la Facultatea de Medicina, mediile au ramas cam aceleasi. Ultima medie in 2016 a fost 8,30, iar anul acesta 8,10. Surpriza a fost la Facultatea de Farmacie si la Facultatea de Moase si Asistenta Medicala, specializarea Asistenta Medicala Generala, in care ultima medie a ajuns sa fie 5., sustine Viorel Jinga, rectorul UMF Carol Davila.Acesta mai sustine faptul ca dificultatea subiectelor difera de la an la an. De aici s-ar explica si diferentele. In plus, a scazut si numarul de candidati., adauga rectorul.In anul, dintr-un total de 3,168 de candidati, la Facultatea de Medicina ultima medie a fost 8,30, la Facultatea de Farmacie 8,10, iar la Facultatea de Moase si Asistenta Medicala, specializarea Asistenta Medicala Generala 7,63.In anul, dintr-un total de 2,997 de candidati, la Facultatea de Medicina ultima medie a fost 7,70, la Facultatea de Farmacie 6,30, iar la Facultatea de Moase si Asistenta Medicala, specializarea Asistenta Medicala Generala 5,50.In anul, dintr-un total de 2,976 de candidati, la Facultatea de Medicina ultima medie a fost 8,28, la Facultatea de Farmacie 5,00, iar la Facultatea de Moase si Asistenta Medicala, specializarea Asistenta Medicala Generala 5,00.In anul, dintr-un total de 3,058 de candidati, la Facultatea de Medicina ultima medie a fost 8,10, la Facultatea de Farmacie 5,00, iar la Facultatea de Moase si Asistenta Medicala, specializarea Asistenta Medicala Generala 5,88.In anul, dintr-un total de 3,326 de candidati, la Facultatea de Medicina ultima medie a fost 8,10, la Facultatea de Farmacie 5,00, iar la Facultatea de Moase si Asistenta Medicala, specializarea Asistenta Medicala Generala 5,50.In anul, dintr-un total de 2,094 de candidati, la Facultatea de Medicina ultima medie a fost 7,60, la Facultatea de Farmacie 5,01, iar la Facultatea de Moase si Asistenta Medicala, specializarea Asistenta Medicala Generala 7,28.In anul, dintr-un total de 1,889 de candidati, la Facultatea de Medicina ultima medie a fost 7,60, la Facultatea de Farmacie 5,28, iar la Facultatea de Moase si Asistenta Medicala, specializarea Asistenta Medicala Generala 7,15.In anul, dintr-un total de 1,800 de candidati, la Facultatea de Medicina ultima medie a fost 7,94, la Facultatea de Farmacie 5,32, iar la Facultatea de Moase si Asistenta Medicala, specializarea Asistenta Medicala Generala 7,75.In anul, dintr-un total de 1,727 de candidati, la Facultatea de Medicina ultima medie a fost 7,25, la Facultatea de Farmacie 5,26, iar la Facultatea de Moase si Asistenta Medicala, specializarea Asistenta Medicala Generala 7,85.In anul, dintr-un total de 1,823 de candidati, la Facultatea de Medicina ultima medie a fost 7,53, la Facultatea de Farmacie 5,22, iar la Facultatea de Moase si Asistenta Medicala, specializarea Asistenta Medicala Generala 8,15.