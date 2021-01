Cum se vor respecta regulile de distantare la scoala. Ordin comun al ministrilor de la Educatie si Sanatate

Regulile vor fi stabilite imediat dupa ce Comitetul National pentru Situatii de Urgenta va decide deschiderea a scolilor. Regulile de distantare vor fi stabilite printr-un ordin comun al ministrului Sanatatii si ministrului Educatiei, ordin care va fi promovat de indata dupa ce va fi luata decizia de catre Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, in urma analizei din data de 2 februarie. Incercam sa promovam acest ordin impreuna cu Ministerul Sanatatii cat mai repede cu putinta, daca se poate chiar imediat dupa decizia din data de 2 februarie, pentru ca scolile sa fie pregatite pentru respectarea acestor masuri.(...) Sa vedem, impreuna cu Ministerul Sanatatii si cu INSP, care sunt masurile acceptabile pentru asigurarea protectiei sanitare in scoli pentru elevi si profesori . Aceste masuri vor fi cuprinse intr-o maniera cat mai explicita in ordinul de ministru comun Educatie-Sanatate care va fi elaborat, daca nu in data de 2 februarie, in data de 3 februarie sunt sigur ca el va putea fi elaborat", a spus Cimpeanu.El a precizat ca Ministerul Educatiei verifica "regulat" existenta stocurilor de materiale sanitare in toate scolile din Romania."Scolile din Romania au fost deja anuntate. S-a cerut o raportare cu cadenta saptamanala, in fiecare zi de vineri, cu privire la stocurile de materiale sanitare, de produse de igiena, de masti si toate celelalte elemente care asigura respectarea regulilor. (...) Ministerul Educatiei verifica regulat existenta (...) stocurilor de materiale in toate scolile din Romania. Vorbim de 7.203 unitati de invatamant, care au la randul lor peste 10.000 de structuri arondate. Deci, sunt practic peste 17.000 de scoli, din care cu personalitate juridica 7.203", a explicat ministrul.Potrivit acestuia, la scolile care se deschid in totalitate, fiind in zone unde rata de infectare cu SARS-CoV-2 la mia de locuitori va fi mai mica de unu, va fi "foarte greu" de respectat toate masurile impuse in actualul context epidemiologic."Sunt scoli, cele care sunt in zone in care rata de infectare este sub unu la mia de locuitori, care se deschid in totalitate. In aceste scoli va fi foarte greu sa respectam toate masurile", a sustinut ministrul Educatiei.