Sibiu: Studentii Universitatii ''Lucian Blaga'' vor incepe cursurile in scenariul hibrid

"Pentru a nu reveni mereu in Senat cu reglementari, noi am validat ca scenariul sa fie valabil pentru intreg anul universitar, cu precizarea expresa ca se poate schimba fie intr-un scenariu verde, in sensul deschiderii totale a universitatii, fie de a trece si alte activitati online, in functie de context, adica putem reveni intr-o luna, in doua saptamani, in trei luni, in functie de cum evolueaza contextul", a explicat rectorul ULBS, Sorin Radu.Concursul de admitere nu s-a finalizat inca la ULBS, asa ca nu se stie deocamdata cu exactitate numarul de studenti , insa estimarea este in jurul cifrei de 15.000.Rectorul ULBS s-a declarat optimist si le-a transmis studentilor sa aiba incredere ca se iau toate masurile pentru a preveni raspandirea noului coronavirus.