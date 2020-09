Daniel Funeriu face un apel catre BOR: "Am semnale ca anumiti profesori de religie sunt mai degraba parte a teoriilor conspirationiste. Trebuie sa le dam copiilor un mesaj unitar

"COVID-19 nu este o gluma, situatia este serioasa, iar respectarea regulilor nu este optionala", scrie Funeriu intr-o postare pe Facebook Acesta sustine ca in societate exista discutii referitoare la atitudinea unor membri ai clerului in chestiuni legate de COVID-19, dar si in chestiuni legate de sanatate, cum ar fi vaccinarea. "Pozitia BOR in chestiunea vaccinarii a fost rationala din informatiile mele, chiar daca unii membri ai clerului au vorbit prostii, in afara celor sustinute oficial de BOR".Mai mult, fostul ministru sustine ca inceputul anului scolar este un moment important, iar primele cuvinte auzite de copii despre pandemie le vor stabili reperele comportamentale."Cu totii trebuie sa le dam copiilor un mesaj unitar: COVID-19 nu este o gluma, situatia este serioasa, iar respectarea regulilor nu este optionala. Am semnale ca pe alocuri anumiti profesori de religie sunt mai degraba parte a teoriilor conspirationiste si astfel prezinta un risc pentru sanatatea copiilor", a scris Funeriu pe Facebook.Fostul ministru sugereza BOR sa adopte o linie institutionala clara, inechivoca, referitoare la inceperea noului an scolar, comunicand aceasta linie cadrelor didactice. "Nici BOR, nici societatea, nu merita sa fie intoxicate si decredibilizate de minti tulburi".