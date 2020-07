De ce aleg tinerii romani sa plece la studii in strainatate. Sunt ademeniti de specializari pe care nu le gasesc la noi, dar costurile ridicate pot duce la abandon

Dificultatile sunt pe masura

Marea Britanie devine tot mai riscanta

Olanda ocupa locul doi in preferintele studentilor

Merita sa faci studii in strainatate?

Am stat de vorba cu cativa studenti care au ales sa isi continue studiile in afara tarii si am aflat ce trebuie sa ai in vedere atunci cand iei o astfel de decizie.Maria Pirscoveanu este studenta la Hotelschool The Hague, in Olanda. Studiaza la un profil de management hotelier care dureaza 4 ani. Mai are un an de studiu pe care il va face online, din cauza pandemiei., spune studenta.Radu Pavel va incepe din toamna cursurile la o facultate din Olanda. A ales sa plece la studii in strainatate pentru ca acestea ii ofereau o oportunitate majora.Ana-Maria Petcu, consilier educational la Universalia, sunstine ca, pe langa cele doua motive care tin de calitatea sistemului de invatamant si specializarile pe care le ofera universitatile din afara se mai adauga si opotunitatile pe care le au studentii dupa absolvire.Consilierul educational Universalia mentioneaza ca, primul lucru pe care trebuie sa il aiba in vedere cei care isi doresc sa mearga la studii in strainatate este segmentul financiar.Pentru elevii pentru care segmentul financiar nu reprezinta o problema, trebuie sa aiba in vedere integrarea in tara respectiva., adauga Ana-Maria Petcu.In contextul pandemiei dar si al brexitului, Marea Britanie devine o alegere incerta., explica consilierul educational Universalia.Bogdan Kochesch, director la Educativa sustine ca principalul mesaj pe care trebuie sa il transmitem studentilor care sunt decisi sa plece la studii in Marea Britanie anul acesta este ca, din ianuarie 2021, studiile vor deveni prohibitive pentru cetatenii europeni.A doua destinatie care se afla in topul preferintelor studentilor este Olanda., sustine consilierul educational Universalia. In plus, taxele sunt mult mai accesibile, comparativ cu Marea Britanie., adauga aceasta.Consilierul educational Universalia sustine ca merita sa faci studii in strainatate., sustine aceasta.Dragos Paul Aligica, cercetator si cadru didactic la James Buchanan Center for Political Economy sustine intr-o postare pe Facebook ca decizia de a-ti trimite copilul la universitate in occident (sau in tara) este o investitie si trebuie tratata ca atare.. Acesta mai adauga si faptul ca singurul beneficiu real al unor studii extinse in strainatate, sustinute financiar de familie, nu este decat exhivalentul unui lung program de invatare a unei limbi straine prin imersiune.In completare, Marius Ghincea, cercetator la Institutul Universitar European (EUI) din Florenta si asistent didactic senior la Universitatea Johns Hopkins din Bologna, sustine ca, din experienta sa, diferentele dintre un program de licenta in Romania si unul in SUA sunt minore si tin mai degraba de doua aspecte: