De ce este esentiala participarea la cursuri online pentru copii si adolescenti?

Este evident ca totul porneste inca din anii de formare, atunci cand scoala ar trebui sa le ofere elevilor sprijinul de care au nevoie pentru a descoperi care este pasiunea lor si pentru a-i invata cum trebuie sa procedeze pentru a-si indeplini cele mai mari visuri.Cu toate acestea, sistemul de educatie traditional nu le poate oferi tinerilor acest tip de formare, motiv pentru care acestia au nevoie de cursuri online copii si adolescenti de la Success Academy.Fiind o "altfel" de scoala, Success Academy investeste in potentialul cursantilor, ii ajuta sa isi descopere motivatia intrinseca si le ofera lectii de viata care le vor fi utile pe viitor, indiferent de traseul profesional si personal ales. Metoda de lucru este desfasurata in paralel cu sistemul clasic de educatie, venind in completarea programei scolare traditionale.Cu o experienta de peste 17 ani in domeniul educatiei si al dezvoltarii personale, aceasta scoala ofera mai mult decat cursuri online pentru copii si adolescenti. Prin metode interactive de predare, prin jocuri si experimente, cursantii descopera care este pasiunea lor si cum o pot materializa in lumea reala.Iata ce declara intr-un interviu Ovidiu Atanasiu, fondatorul Success Academy: "Astazi, posibilitatile realizarii profesionale sunt infinite. Lucrurile sunt simple. Sa faci ceea ce iti place mai mult sa faci si banii vor urma pasiunea. Banii, statutul, notorietatea vor urma performanta generata de pasiune".Fiind singura scoala din Romania creata in concordanta cu cerintele mediului business, Success Academy ofera cursuri online pentru copii si adolescenti menite sa ii ajute pe tinerii cursanti sa obtina o cariera de succes. Insa asta nu e tot!Success Academy reprezinta un concept unic in spatiul educational din Romania. Aici, se tine cont de faptul ca dezvoltarea personala este un proces individual si de lunga durata, motiv pentru care cursurile sunt adaptate in functie de fiecare participant. Mai mult, pe parcursul anului de studiu, se ofera feedback individual pentru copiii si adolescentii inscrisi la cursuri, precum si pentru parintii acestora.Adultii de maine sunt tinerii de astazi, de aceea este important sa urmeze cursuri online pentru copii si adolescenti care sa ii invete cum sa aiba un stil de viata sanatos si o gandire productiva. Iata doar cateva lucruri pe care cursantii le descopera in cadrul scolii Success Academy!1.Planificarea vietii si a carierei.2.Fixarea de obiective.3.Cresterea increderii de sine.4.Luarea deciziilor potrivite, in functie de context si in timp util.5.Comunicare si relationare eficienta cu cei din jur.6.Organizare (planificare, management skills).7.Public speaking (inclusiv in limba engleza).8.Influentare (online si offline).Success Academy este un pas esential in dezvoltarea tinerilor. Aici, cursantii au parte de el mai puternic si coerent program de dezvoltare personala, leadership si antreprenoriat din Romania.Inainte de a te inscrie la cursuri online pentru copii si adolescenti, ai posibilitatea de a participa gratuit la o sesiune demo, unde vei descoperi ce presupune modul de lucru Success Academy. Citeste mai multe despre aceasta optiune pe site-ul Academiei, unde vei descoperi mai multe despre programul de dezvoltare personala!