Decizie in premiera. La un colegiu din Ploiesti se va face scoala online pana pe 15 octombrie

Decizia a fost luata in urma rezultatului unui sondaj facut printre parintii elevilor scolii."Spre deosebire de alte scoli , Colegiuleste bine dotat si isi permite sa organizeze orele online. Profesorii vor veni la scoala si vor tine cursurile din salile de clasa , iar elevii vor participa online, de acasa. 710 de parinti au raspuns la intrebarile pe care le-am adresat, in conditiile in care colegiul are in jur de 1.200 de elevi . Noi zicem ca am avut o participare reprezentativa. Dintre acestia, doar trei au spus ca nu au telefon, tableta sau calculator cu acces la internet, pentru a le pune la dispozitia copiilor, iar pentru acestia scoala va gasi o solutie, de a le oferi echipamentele de care elevii respectivi au nevoie", a declarat Daniela Uta, reprezentant al Asociatiei de Parinti si membru in Consiliul de Administratie al colegiului, pentru telegrama.ro Potrivit rezultatelor sondajului facut printre parinti, 49% dintre acestia au considerat ca, in ciuda dotarilor de care dispune unitatea de invatamant la acest moment, nu este posibila revenirea fizica a tuturor elevilor la scoala, in conditii de siguranta, avand in vedere situatia epidemiologica generata de pandemie, si doar 35,6% au considerat ca elevii s-ar putea intoarce in clase. 15,4% dintre respondenti au fost indecisi cu privire la acest aspect.Decizia va fi comunicata Inspectoratului Scolar si autoritatilor locale.