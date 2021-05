Sorin Cimpeanu a anuntat data cand vor fi organizate examenele pentru ocuparea posturilor de directori de scoli

"Pe data de 27 iulie, dupa finalizarea tuturor activitatilor specifice in invatamantul preuniversitar, dorim sa organizam examenul scris pentru ocuparea posturilor de directori in toate scolile din Romania. 27 iulie", a anuntat ministrul Educatiei, vineri seara, la Antena 3.Conform acestuia, este vorba despre este 10.000 de functii de directori si directori adjuncti si este nevoie de aceste concursuri intrucat expira mandatele actualilor titulari in cazul a jumatate, iar pentru cealalta jumatate mandatele fusesera prelungite in prima luna a anului."Este nevoie de organizarea unui concurs national pentru ca guvernanta scolilor reprezinta coloana vertebrala a sistemului de invatamant din Romania. Procesul va continua pentru a nu incarca luna august cu actiuni profesionale, dupa ce au fost greu incercati in aceeasi masura si elevii si cadrele didactice am considerat ca o luna de vacanta este binemeritata. Vom continua concursul in toamna, dupa inceperea scolii, cu partea de interviu", a afirmat Cimpeanu.Acesta a mentionat ca isi doreste ca partea de interviu "sa privilegieze criteriile de competenta", subliniind ca din comisiile care vor evalua interviurile vor face parte un reprezentant al Inspectoratului Scolar, unu sau doi reprezentanti ai scolii alesi prin vot secret al cadrelor didactice titulare, un reprezentant al autoritatii locale si un al cincilea membru desemnat de catre firma cu un departament puternic de resurse umane sau de o universitate.