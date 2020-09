Documentele medicale necesare la inscrierea copiilor in scoli, licee si gradinite. Avizul epidemiologic nu mai este necesar la intoarcerea prescolarilor din vacante

De asemenea, avizul trebuie prezentat si la inscrierea in gradinita, dar nu si la scoala,"Medicul scolar din gradinite, scoli si licee trebuie sa asigure triajul epidemiologic al copiilor. Astfel, medicul "initiaza, coordoneaza si efectueaza impreuna cu asistentii medicali triajul epidemiologic, la intrarea si revenirea in colectivitate dupa vacantele scolare sau ori de cate ori este nevoie. La revenirea prescolarilor dupa vacante nu este necesara prezentarea avizului epidemiologic", se arata in proiect.In schimb, avizul epidemiologic ramane obligatoriu pentru revenirea la gradinita a copiilor care au lipsit cel putin 3 zile consecutive:Asistentul medical tine evidenta zilnic evidenta copiilor absenti de la gradinita din motive medicale, urmarind ca revenirea acestora in colectivitate sa fie conditionata de prezentarea avizului epidemiologic favorabil, eliberat de medicul de familie/medicul curant, pentru absente ce depasesc 3 zile consecutiv.De asemenea, avizul epidemiologic eliberat de medicul de familie sau medicul curant este necesar la inscrierea in gradinita, insa nu si la scoala. In schimb, adeverinta medicala de inscriere in colectivitate este necesara pentru inceputul fiecarui ciclu de invatamant Documentele medicale necesare inscrierii/transferului in unitatile de invatamant:: adeverinta medicala de inscriere in colectivitate, impreuna cu avizul epidemiologic si dovada de vaccinare a copilului - eliberata de medicul de familie.- Daca elevul a frecventat o gradinita in care exista cabinet medical scolar: fisa medicala de la gradinita si adeverinta medicala - eliberate de medicul scolar al gradinitei frecventate;- Daca elevul a frecventat o gradinita in care nu exista cabinet medical scolar: adeverinta medicala de inscriere in colectivitate (impreuna cu dovada de vaccinare a copilului) - eliberata de medicul de familie.- Daca elevul a frecventat o scoala in care exista cabinet medical scolar: fisa medicala de la scoala si adeverinta medicala - eliberate de medicul scolii frecventate;- Daca elevul a frecventat o scoala in care nu exista cabinet medical scolar: adeverinta medicala de inscriere in colectivitate (impreuna cu dovada de vaccinare a copilului) - eliberata de medicul de familie.Daca prescolarul/elevul a frecventat o unitate de invatamant cu cabinet medical propriu: fisa medicala de la unitatea de invatamant de la care se transfera - eliberata de medicul scolar;Daca prescolarul/elevul a frecventat o gradinita/scoala fara cabinet medical propriu: adeverinta medicala de inscriere in colectivitate (impreuna cu dovada de vaccinare a copilului) - eliberata de medicul de familie.Proiectul este in dezbatere publica pana la 25 septembrie.