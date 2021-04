Educatia copiilor: cum le influenteaza activitatile culturale dezvoltarea

Cartile, spectacolele de teatru, muzica, pictura si dansul sunt doar cateva dintre elementele culturale care n-ar trebui sa lipseasca din viata copiilor.De regula, copiii sunt fascinati de povesti. In primii ani de viata, adora sa asculte vocea parintilor care le citesc povesti si calatoresc astfel impreuna in lumi imaginare. Ulterior, invata sa citeasca si isi formeaza gusturile. Astfel, de la basme si povesti nemuritoare, copiii pot ajunge sa citeasca romane fantasy, in care magia domina fiecare pagina, thrillere, din care invata sa fie precauti si descopera pericolele care ii pot pandi la orice pas, carti de istorie , din paginile carora pot invata lectii de viata valoroase, afland cum au gestionat anumite crize oamenii care au trait acum zeci, sute sau mii de ani, sau chiar texte de educatie financiara, pentru a intelege mai bine valoarea banilor. Curiozitatea copiilor este nelimitata, de aceea parintii ar trebui sa le faca cunostinta cu lumea cartilor inca de la varste fragede.Lectura in primii ani de viata este esentiala pentru ca ii va ajuta pe copii sa-si formeze vocabularul, sa fie curiosi, sa-si dezvolte scriitura, capacitatea de intelegere si abilitatile de invatare.Arta este asociata cu creativitatea, un atribut considerat unul dintre factorii care ajuta la obtinerea succesului. Copiii care se implica in activitati artistice se dezvolta mai frumos.Cercetarile au aratat faptul ca acei copii care sunt expusi artelor dezvolta o abilitate speciala de a gandi creativ, de a fi originali, de a descoperi si de a inova. Arta este o activitate care poate implica toate simturile. Sinapsele din creier se activeaza de fiecare daca cand cel mic experimenteaza si creeaza, alege culorile si deseneaza folosindu-si imaginatia.Totodata, pe masura ce copiii se angajeaza in activitati artistice, abilitatile lor motrice se imbunatatesc considerabil.Expunerea bebelusilor la muzica introduce conceptul de ritm, care ajuta la dezvoltarea abilitatilor matematice. De aceea, o sesiune de leganat de cinci pana la zece minute in fiecare zi, in ritmul melodiilor indragite, poate fi o metoda eficienta de dezvoltare cognitiva pentru copil.Muzica ii pregateste pe copii pentru scoala, deoarece activeaza multe arii ale creierului. Astfel, cei mici se dezvolta intelectual, social si emotional. In plus, cu ajutorul muzicii si al dansului pe care il practica atunci cand aud sunetele in armonie, copiii isi dezvolta abilitati motorii. Nu in ultimul rand, datorita versurilor, copiii isi imbogatesc vocabularul.Muzica este, asadar, o parte esentiala din dezvoltarea copiilor, de aceea este bine ca ei sa fie expusi la sunete cat mai devreme.