Educatia sexuala in scoli ar trebui inceputa la 12 ani

Organizatia Mondiala a Sanatatii recomanda introducerea orelor de educatie sexuala in scoli inca de la varsta de l2 ani, unul dintre obiective fiind familiarizarea adolescentilor cu utilizarea mijloacelor de contraceptie.

In lume, aproape 222 de milioane de femei si adolescente care nu doresc sa ramana insarcinate nu folosesc metode de contraceptie, informeaza FranceTVinfo, citand un raport emis de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS).

De aceea, acest for recomanda inceperea educatiei sexuale in scoli mai devreme. "Varsta optima in acest sens este 12-13 ani, insa se poate incepe si de la 10 ani", precizeaza directoarea Departamentului de Cercetari si Sanatate Reproductiva din cadrul OMS.

Educatia sexuala ar trebui sa se faca mai ales la scoala, "pentru ca majoritatea parintilor nu o fac acasa", spun specialistii OMS.

Aceste recomandari au fost facute pentru evitarea sarcinilor nedorite. Printre directivele OMS se numara si recomandarea ca orice persoana care doreste sa foloseasca metode contraceptive sa aiba acces la informatii.