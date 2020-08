Educatie in pandemie. Peste 4.000 de elevi din judetul Harghita nu au acces la internet

In judetul Harghita, 4.203 elevi nu au acces la internet, iar alti 4.188 nu au completat chestionarele trimise de inspectoratele scolare judetene.Numarul elevilor de gimnaziu si liceu din judetul Harghita este de 21.680 (7.787 sunt din mediul rural, iar 13.893 provin din mediul urban). Din numarul total al elevilor, 4.203 elevi nu au acces la internet, iar alti 4.188 nu au completat chestionarele trimise de inspectoratele scolare judetene.In momentul de fata, nu stim care este scenariul dupa care vor incepe cursurile in acest judet. Insa, daca educatia se va face iarasi in mediul virtual, acesti elevi nu vor avea cum sa participe.Citeste si: Predictii sumbre cu privire la inceperea noului an scolar: "Ne intoarcem la clase sau online, dar la fel de nepregatiti"