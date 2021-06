Ministrul Educatiei: Educatia sexuala sa fie predata de profesorii de biologie in cadrul unei materii de educatie pentru viata. Parintii pot cere retragerea copiilor

Sorin Cimpeanu a fost intrebat, marti, intr-o conferinta de presa, daca ar permite ca ministru al Educatiei sustinerea orelor de educatie sexuala in scoli."Cu siguranta, da, pentru ca nivelul de informare pe acest subiect este foarte scazut. Cu siguranta da pentru ca numarul mamelor foarte tinere este foarte mare", a raspuns ministrul.El considera ca educatia sexuala este extrem de importanta si trebuie facuta "Punctul meu de vedere este extrem de clar. Educatia sexuala este extrem de importanta si trebuie sa fie facuta. Acordul parintelui va fi necesar in urmatoarea forma, va fi propunerea Ministerului Educatiei, toti elevii se inscriu la o disciplina care sa contina elementele de educatie sexuala, avand posibilitatea retragerii tuturor acelora pentru care parintii nu sunt de acord. Este acelasi principiu aplicat in anul 2015 la ora de religie", a transmis Sorin Cimpeanu.El a mentionat ca educatia sexuala trebuie predata de profesori de biologie si eventual de cadre didactice."Educatia sexuala este integrata in momentul de fata in programa de educatie sanitara, un curs optional, o disciplina optionala care se face cu foarte putini elevi , in functie de ani intre 6 si 9%. Aceasta programul este foarte judicios construita, pleaca de la clasa a cincea cu cele mai simple notiuni si merge crescendo pana la clasa a XII-a pana la cele mai complexe si complicate notiuni de educatie sexuala. Este o programa foarte bine gandita care trebuie predata de profesori de biologie si de cadre medicale eventual.Nu cred ca este o programa care trebuie sa fie privita la fel ca programa de matematica , de fizica , de chimie , de geografie, de istorie . Nu este o disciplina care sa poata fi predata din clasa a V-a pana in clasa a XII-a in fiecare saptamana, cate o ora pe saptamana pentru ca numarul minim de ore de ore pe saptamana este o ora pe saptamana", a explicat Cimpeanu.El propune ca aceasta disciplina sa fie integrata intr-un modul care sa mai cuprinda, printre altele, educatie juridica, financiara sau de educatie rutiera."Propunerea Ministerului Educatiei este aceea de a fi integrata aceasta disciplina printr-o repartizare a notiunilor treptata corelata cu varsta elevilor, alaturi de disciplina de educatie sanitara, de educatie pentru alimentatie sanatoasa, de educatie juridica, de educatie financiara, de educatie rutiera, de toate celelalte educatii pe care am putea sa le prindem intr-un sistem modular sub conceptul educatie pentru viata care sa fie intr-adevar o ora obligatorie pe fiecare saptamana de la clasa a V-a pana la clasa a XII-a, dar pe module", a mai declarat Sorin Cimpeanu.