Senatul a adoptat proiectul de lege privind educatia sexuala in forma actuala care prevede educatie sanitara si acordul scris al parintilor

Au fost 105 de voturi "pentru" respingerea solicitarii de reexaminare a sefului statului, un vot "impotriva" si 24 de abtineri."Am votat pentru deoarece modul in care ne-am raportat la aceasta lege este in felul urmator - este raport suplimentar de admitere a legii in forma transmisa la promulgare, cu amendamente, in sensul respingerii obiectiilor formulate de presedintele Romaniei. Deci prin acest vot, votand pentru legea a ramas in forma initiala", a explicat liderul senatorilor PSD La randul sau, senatorul PNL Eugen Pirvulescu a spus ca a votat pentru proiectul de lege pentru ca a inteles cat de importanta e familia si viitorul copiilor."Am votat astazi pentru proiectul de lege pentru modificarea legii 272/2004. Am inteles cat este de importanta familia, cat este de important viitorul familiilor noastre, copiilor nostri. Ne gandim foarte serios ca parinti ca statul nu poate sa intervina fara un accept al parintilor, atunci cand sunt minori, in anumite decizii importante ale vietii. Ne-am gandit foarte serios astazi la ce inseamna Romania, ce inseamna familia", a explicat Pirvulescu.In schimb, senatorul USR PLUS Irineu-Ambrozie Darau a precizat ca nu exista nicio explicatie valida cu privire la votul "pentru" respingerea solicitarii de reexaminare a presedintelui Romaniei."Nu exista nicio explicatie valida pentru care ati votat pentru. Ar fi trebuit aceasta lege intoarsa la comisii si avuta, in sfarsit o discutie onesta, dar ne-am abtinut pentru ca nu puteam vota impotriva unei legi care contine multe prevederi utile pentru protectia copiilor si pentru copiii abandonati din aceasta tara. Asa cum am spus si data trecuta in plen, cei care in mod ipocrit au grefat acel amendament pe o lege care nu avea nicio legatura cu subiectul educatiei sexuale au gresit si de aceea, dupa un an si jumatate, daca nu ma insel, de la initierea legii o avem doar astazi pe masa. De aceea ne-am abtinut. Sper sa renuntam la aceste ipocrizii, sa discutam pe bune si separat in legi dedicate despre educatia sanitara, sexuala sau pentru sanatate si separat despre drepturile copiilor abandonati", a explicat Darau.Claudiu Tarziu, liderul senatorilor AUR - "In mod evident grupul senatorial AUR a votat pentru aceasta lege, in forma initiala. Ne manifestam satisfactia ca legea a ramas asa cu cele doua mentiuni foarte importante si anume ca educatia pentru viata care contine inclusiv educatie de igiena intima si alte lucruri care tin de o sfera privata, trebuie acordul parintilor. Este in mod clar nevoie de acordul parintilor si de asta e prevazut prin lege. Ma bucur ca, macar din cand in cand, putem sa facem o majoritate pe lucrurile care tin de normalitate. Salut acest lucru", a afirmat Claudiu Tarziu.Actul normativ pentru modificarea si completarea legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului a fost sesizata de presedintele Klaus Iohannis la Curtea Constitutionala, insa judecatorii CCR au respins obiectiunile formulate de seful statului. Astfel, acesta a retrimis legea in Parlament, spre reexaminare.Senatul este prim for sesizat pe proiectul de lege, iar Camera Deputatilor este decizionala.