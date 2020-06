Elev de clasa a VIII-a, diagnosticat cu COVID-19, inainte de evaluarea nationala. A mers la scoala doua zile

Ziare.

"Asa cum avertizam de mai bine de o luna de zile, ambitia Ministerului Educatiei si Cercetarii si Ministerului Sanatatii de a aduce elevii la scoala pentru pregatirea examenelor de Bacalaureat si Evaluare Nationala, incepe sa produca consecinte! Avem deja primul caz confirmat al unui elev de clasa a VIII-a care a fost prezent la scoala pentru doua zile si inevitabil, a intrat in contact cu profesorii si cel putin 10 colegi. Conducerea USLIP Iasi mai monitorizeaza doua situatii din doua unitati scolare unde avem in derulare teste medicale", anunta sindicatul.Sindicalistii sustin ca "nicio asa-zisa masura de siguranta adoptata de catre MEC nu poate opri,, importul" virusurilor in unitatile scolare"."Este ingrijorator si faptul ca primim foarte multe mesaje de la elevi si profesori prin care ni se reclama ca nu se respecta niciun fel de reguli de distantare fizica in unitatile de invatamant ", afirma USLIP..USLIP IASI subliniaza ca intreaga responsabilitate pentru consecintele care pot decurge din acest experiment social numit pregatire si participare la examenele de Bacalaureat si Evaluare Nationala apartine in exclusivitate Ministerului Educatiei si Cercetarii, dar in egala masura si Ministerului Sanatatii, care are obligatia de a pune sanatatea publica a populatiei Romaniei deasupra oricaror altor considerente, indiferent de justificarea acestora.