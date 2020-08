Elevilor nu li se va mai masura temperatura la intrarea la cursuri. Ministerul Sanatatii: Sa-i verifice parintii!

"Un triaj zilnic va trebui sa fie facut acasa. Parintii sa evalueze starea de sanatate, sa termometrizeze copilul. Cand are febra, copilul nu trebuie adus la scoala. E o masura obligatorie.Una din masurile esentiale e de a separa pe cat posibil grupurile. Interactiunea intre clase sa fie cat mai mica, astfel incat atunci cand apare un caz, el sa fie izolat la nivelul acelei clase", a declarat Dragos Garofil, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, conform Digi 24 Klaus Iohannis a anuntat, saptamana trecuta, ca scoala incepe pe 14 septembrie si a prezentat cele trei scenarii care ar putea fi aplicate.Guvernul nu a venit nici pana acum cu o decizie finala.In Bucuresti, directorii de scoli si primarii incearca sa se pregateasca pentru ce va urma. Spun ca scenariul galben, in care elevii merg alternativ la cursuri , ar fi cel care ar permite respectarea masurilor de siguranta. Insa acesta duce, practic, la dublarea activitatii profesorilor.Citeste si: