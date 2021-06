Emanuel Ungureanu ataca Biserica Ortodoxa pentru opozitia fata de educatia sexuala: "Nu am vazut sa fie foarte vehementa cu cazurile de pedofilie si cu abuzurile sexuale comise de unii preoti"

"Ciudata, in contextul in care nu am vazut Biserica Ortodoxa sa fie foarte vehementa cu cazurile de pedofilie si cu abuzurile sexuale comise de unii preoti. Nu am vazut comunicate ferme in ceea ce priveste comportamentul deviant din anumite manastiri. E destul de ciudat ca Biserica se opune, fara sa stea la masa si sa inteleaga o lege, sa inteleaga sensul ei, necesitatea ei pentru o societate in care avem mame copii (...).Este si despre depasirea sentimentului de rusine. Haideti sa vorbim despre sexualitate ca fiind darul lui Dumnezeu pentru om, nu ceva rusinos, de care ar trebui sa te feresti! Educatia sexuala este si despre relatiile sanatoase in cuplu si respingerea violentei sexuale in cuplu", a comentat acesta intr-un interviu la RFI pozitia BOR fata de subiectul educatiei sexuale in scoli.Emanuel Ungureanu e de parere ca educatia sexuala in scoli ii poate invata pe copii sa se protejeze de pradatorii sexuali:"Lumea se fereste de cuvantul sex. Sunt false pudori, e multa ipocrizie in clasa politica pe aceste teme, care trebuie abordate in mod echilibrat, natural, fara nici un fel de pasiuni, decat cu pasiunea pentru protectia copiilor nostri. Am o fetita de 12 ani, in clasa a cincea, stiu exact care este nivelul de cunoastere si nivelul de intelegere. Incepand cu aceasta varsta, copiii isi pun intrebari si scoala trebuie sa fie un mediu in care in mod empatic, cu multa caldura, cu multa intelepciune, un cadru didactic sa ii ofere unei fete si unui baiat informatiile necesare pentru a se proteja de pradatori sexuali, de persoane care vor sa ii faca rau, de atingeri nepotrivite. Educatia sexuala este ceva despre igiena mintii si a trupului". Senatul a respins marti, in calitate de prim for sesizat, obiectile formulate de presedintele Klaus Iohannis , in cererea de reexaminare transmisa Parlamentului, la proiectul privind desfasurarea orelor de educatie sexuala in scoli. Astfel, prin respingerea solicitarii sefului statului, proiectul ramane in forma actuala care prevede educatia sanitara in scoli si acordul scris al parintilor pentru participarea la aceste ore. Propunerea de lege este in procedura de urgenta in Legislativ, iar Camera Deputatilor este decizionala in acest caz. Premierul Florin Citu a anuntat, marti seara, la TVR1, in privinta educatiei sexuale in scoli , ca curricula tine de Ministerul Educatiei si va introduce de anul viitor educatia pentru viata, iar parintii isi pot retrage copiii, ca la orele de religie. Premierul a spus ca este suparat pentru votul din Senat al colegilor PNL si ca el ar fi votat altfel."Am vorbit cu ministrul Cimpeanu dupa acest vot si am luat decizia - si o va implementa, curricula tine de Ministerul Educatiei - ca de anul viitor sa introduca o clasa care se va numi "Educatie pentru viata", va fi introdusa obligatoriu, dar parintii care vor dori sa isi retraga copii de la acea clasa, o vor putea face. De anul viitor va fi introdusa educatie pentru viata. Ministrul a gasit solutia si o vom prelua noi la Guvern. Sunt foarte suparat, pentru ca lucrurile trebuie sa mearga inainte asa cum am spus, romanii merita transparenta, le vom da acest lucru. Solutia a venit. Este atributul Ministerului de a face curricula pentru anul viitor si va introduce", a declarat premierul Florin Citu la TVR.Intrebat daca, ca senator PNL, ar fi votat altfel decat colegii lui in Senat, Citu a spus: "Da, as fi votat altfel".Totodata, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu , a anuntat marti ca propune ca educatia sexuala sa nu fie o disciplina cu o ora pe saptamana, ci sa fie integrata intr-un modul de Educatie pentru viata, alaturi de educatie pentru alimentatie, juridica sau financiara, care sa se studieze o ora pe saptamana, de la clasa a cincea pana la clasa a douasprezecea.