Femeile, de doua ori mai educate decat in urma cu 40 de ani

Numarul de femei educate a crescut mult fata de acum 40 de ani, iar numarul de ani petrecuti in scoala, la femei s-a dublat in aceasta perioada, arata un studiu realizat in Statele Unite.

Bunicile povesteau ca nu se pot duce la scoala pentru ca trebuiau sa aiba grija de casa sau de animale, sau pentru ca familia le interzicea acest lucru.

In doar 40 de ani, intre 1970 si 2009, s-au realizat extrem de multe progrese, iar scolarizarea in randul femeilor a crescut simtitor, arata studiul realizat la Universitatea din Washington, publicat de The Lancet.

Nu numai femeile au beneficiat de mai multa educatie, arata cercetatorii. In cazul barbatilor, numarul de ani petrecuti in scoala a crescut de la 4,7 in medie in 1970 la 8,3 in 2009, iar la femei a crescut de la 3,5 la 7,1, in medie.

Cresterea substantiala a educatiei femeilor a avut implicatii importante pentru sanatate, dar si pentru statutul si rolul femeilor in societate, arata studiul realizat pe cetateni din 175 de tari.

Principalele beneficii au fost reducerea mortalitatii la copii si cresterea economica.

Studiul arata ca in aceeasi perioada in care scolarizarea femeilor a crescut, mortalitatea la copiii de sub cinci ani a scazut cu 50%, pana la 7,8 milioane de decese pe an.

Cercetatorii atribuie scaderea mortalitatii faptului ca femeile educate pot mai usor sa ia decizii privind igiena personala, nutritie si educatia copiilor.

Studiul arata ca, in 1970, cea mai grava situatie era in Africa, unde in majoritatea tarilor, femeile aveau 2 ani sau mai putin petrecuti intr-o institutie de invatamant, dar si in China, unde aveau intre 2 si 3 ani. In Canada si Statele Unite, media privind anii petrecuti in scoala la femei era cea mai mare, 12 respectiv 8-9 ani.

Situatia s-a schimbat dramatic pana in 2009, cifrele aratand ca in majoritatea tarilor s-au inregistrat progrese ample, media crescand cu cel putin un an in toate statele. Cele mai mari progrese s-au inregistrat in Rusia, Arabia Saudita, Spania si Peru, cu o crestere a numarului de ani petrecuti in scoala de cel sapte ani.

Progrese au facut si China, tarile din sudul Africii, Iranul, Mexic si Brazilia, unde media anilor petrecuti in scoala a crescut cu 6 ani.

In Romania, cresterea in ani de educatie in perioada studiata a fost de 5 ani, dupa cum arata studiu. In 1970, majoritatea femeilor aveau 6-7 ani de educatie.