Fostul ministru al Educatiei, Daniel Funeriu: Sistemul hibrid, "cea mai buna solutie dintre solutiile proaste"

"Cea mai buna dintre solutiile proaste pe care realitatea ne obliga sa le luam" - spune fostul ministru al Educatiei despre aplicarea sistemului hibrid in invatamantul romanesc.Potrivit acestuia, conditiile de redeschidere a anului scolar sunt solutii "rationale" pentru a infrunta o criza "pentru care nimeni nu a fost pregatit"."Sunt solutii rationale pentru a infrunta o criza pentru care nimeni nu a fost pregatit. Nici in Romania, nici in alte tari. Marea problema nu e a masurilor, care sunt ok pe hartie, ci a modului in care ele vor fi respectate in sala de clasa , pe coridoare si in pauze. Vor trece cu bine peste aceasta situatie cei care vor fi mai disciplinati. Sunt de acord cu afirmatia presedintelui ca in fata bolii fie te feresti, fie esti prost.Chiar daca presedintele si-a cerut scuze eu, care nu mai am vreo functie publica, pot sa o spun. Mai e aspectul legat de descentralizare si vedem acum un paradox: cei care urlau ca vor descentralizare cand era de decis cum sa foloseasca banii veniti de la Guvern acum urla de nemultumire ca trebuie sa isi asume decizii. Apare clar acum politicianismul ieftin, pe care sper sa il vad sanctionat la vot", a declarat Daniel Funeriu.El critica modificarea Legii 1/2011 a Educatiei."Totul ar fi fost ok daca PSD nu ar fi modificat Legea 1. Am fi avut si o biblioteca scolara virtuala, am fi avut si profesori pregatiti pentru a preda online, am fi avut multe alte lucruri bune pentru copii. Asadar, daca in loc sa se ocupe sa ascunda plagiatele lui Ponta si sa modifice Legea 1 in favoarea clientelei PSD ar fi aplicat-o, ministrii PSD (care au condus fara intrerupere din 2012 incoace) ar fi trebuit sa aplice legea. Dar ce sa facem daca asa a votat poporul?", a aratat Daniel Funeriu.Referitor la profesori, fostul ministru considera ca acestia trebuie sa isi "reinventeze" propria meserie si sa o adapteze noilor conditii, acestia fiind "poate mai expusi decat copiii"."In ceea ce priveste profesorii, teoretic e destul de simplu: trebuie sa isi reinventeze propria meserie si sa o adapteze noilor conditii. In practica e mai greu. Sa ne gandim la profesori: si ei sunt expusi, poate mai expusi decat copiii. De aceea e nevoie si in viata lor de mai multa disciplina decat in viata altor categorii profesionale. Un profesor, prin atitudinea sa, poate sa influenteze mii de copii. Iar aici e nevoie de o incredibila forta de caracter din partea profesorilor. Ministerul are un rol extrem de important aici, pentru ca prin modul in care comunica si ia decizii poate sa motiveze profesorii, care, sa nu uitam, sunt si ei oameni, nu roboti. Si lor le e teama, si ei au probleme acasa, nu e intotdeauna usor sa lase la usa clasei problemele personale si sa devina acel superman de la care elevii si parintii asteapta tot", a spus Funeriu.In opinia sa, un rol important il au parintii, iar sistemul de educatie trebuie sa ii ia pe acestia mai mult in considerare."Un rol foarte important il au si parintii, nu trebuie neglijata educatia parintilor, sistemul de educatie trebuie sa ia in considerare mai mult parintii. Degeaba le spunem copiiilor la scoala sa se fereasca daca acasa parintii le spun altceva. Degeaba explicam copiilor despre sutele de milioane de oameni salvati de vaccinuri, daca acasa aud povesti aberante despre vaccinuri. Sa nu uitam inca un lucru: copiii de azi sunt parintii de maine. De aceea e foarte important sa vorbim copiilor despre stiinta, despre adevarurile stiintei, despre faptul ca stiinta si medicina vindeca, nu vracii sau nu stiu ce influencer", a conchis Daniel Funeriu.