Franta inaspreste masurile privind obligativitatea mastilor in scoli, la inceput de an scolar

Ministrul francez al invatamantului, Jean-Michel Blanquer, a precizat joi ca mastile se vor purta "sistematic in scoli si nu doar acolo unde nu exista distantare fizica , ci in toate spatiile inchise".Pana acum, masca era obligatorie in scolile gimnaziale si in licee in spatiile inchise, unde distantarea de un metru nu putea fi respectata.Ministrul a precizat ca "obiceiul de a purta masca trebuie adoptat inclusiv de adolescenti", ca este "normal" sa fie purtata, asemeni "hainelor" si ca trebuie sa faca parte din echipamentul de scoala.Profesorii vor fi de asemenea obligati sa poarte masca, ministrul precizand totusi ca atunci cand exista o distanta de 2 metri fata de elevi , ei vor putea renunta la masca pentru a-si tine cursurile. Utimul protocol sanitar prevedea o distanta de un metru.Ministrul Blanquer a eliminat orice posibilitate ca inceperea anului scolar sa fie amanata, desi profesorii si-au exprimat ingrijorarea fata de conditiile in care se vor desfasura cursurile de la 1 septembrie.Pentru a preveni orice reizbucnire a focarelor, masca va fi obligatorie si in spatiile deschise, impartasite de alte persoane, de la locurile de munca.Masca este deja obligatorie in spatiile comerciale si in alte spatii inchise impartasite de public, iar mai multe orase au decis sa o impuna si in exterior pe intregul sau o parte din teritoriul lor.Joi seara Franta a raportat 4.771 noi cazuri de COVID-19, fata de cele 3.776 de miercuri, o crestere inedita nemaivazuta din luna mai.Este pentru prima data cand se depaseste pragul de 4.000 de cazuri intr-o singura zi dupa luna mai.In schimb, numarul pacientilor infectati si internati in spitale a scazut joi la 149, fata de cei 162 internati miercuri.