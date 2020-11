Intre cheia de gat si Generatia Z

Generatia mea a crescut cu cheia de gat, dar si cu "unde da mama sau tata creste", pentru ca "bataia e rupta din rai". Cand ne schimbam pentru orele de sport nu ne rusinam ca purtam pe noi urmele vreunei curele, fiindca parintii ne bateau ca ne iubeau si voiau sa scoata oameni din noi, desi uneori reuseau doar sa scoata omul din noi.Blocul F de strada Jupiter din Moreni avea doar 20 de apartamente, insa in ele locuiau 37 de copii uniti de teme, joaca si cele doua biciclete Pegas, una la parter, cealalta la etajul 3, pe care am invatat toti sa pedalam, calarindu-le cu randul. Vara asudam prin jurul blocurilor sau ne scaldam in garla Cricovului, iar iarna tremuram de frig in apartamente neincalzite, asteptand sfarsitul de saptamana cand se dadea apa calda cam doua ore, fie sambata seara, fie duminica.Duminica se dadea si "Cantarea Romaniei"; recita Albulescu la ode partidului de te durea capul. Bine, capul te mai durea si de la gazele pe care le tineai pornite sperand sa te incalzesti sau de foame, pentru ca nu mereu ajungeai sa ai destula mancare pe masa.Tot cu cheia de gat plecai pe usa cand auzeai ca se bate in teava. Doua lovituri scurte in teava caloriferului te anuntau ca la alimentara din cartier "a bagat" unul dintre alimentele de baza care erau pe cartela, zahar, faina si ulei, din fiecare cate o jumatate de kilogram de persoana. Trei lovituri anuntau marele premiu: oua, branza, mezel sau chiar pui.Nu conta ca branza avea consistenta unei cararmizi sarate pe care o tineai apoi in apa, sperand sa ajunga la un gust mai normal, sau ca puii erau "fratii Petreus", adica doua lighioane vinete cat un pumn de mari, dar dotate cu mai multe capete si gheare decat zmeul din povesti; numele puilor se tragea de la doi cantareti de folclor din Maramures, mai populari la vremea aceea decat e Jador acum.Singura evadare era la biblioteca oraseneasca unde multi aveam abonamente care ne ofereau calatorii in tari pe care credeam ca nu le vom vedea niciodata aievea, alaturi de Morcoveata, cei trei muschetari, Cuore sau Tess. Citeam ca sa scapam de realitate, sa ne tina de cald iarna sub plapumi, sa uitam de bataia pe care o luam daca la sedinta aflau ai nostri ca am vorbit in ora de fizica sau am luat 5 la mate.A contesta autoritatea profesorilor sau adultilor echivala cu a lua singur cureaua si a te altoi zdravan ca sa-ti bagi mintile in cap. Nu ca parintii ar fi contestat vreo autoritate. Indurau supusi sefi incapabili, secretari de partid sau sindicat inepti, amenintarea militiei sau securitatii, foamea, frigul, umilintele. De la ei am deprins supusenia la scoala, la munca, in familie si societate.Generatia "cu cheia de gat" a muncit, crescut familii, votat si trait exact asa cum a fost crescuta, cu supusenie. Sa fie oare acesta un motiv de mandrie?Se discuta destul de aprins zilele acestea despre superioritatea acestei generatii, poate doar despre inferioritatea generatiei Z aflate acum in scoli , copiii rasfatati ai noii lumi, cei care nu-si pot incalzi singuri o farfurie de mancare, cei care nu citesc si sunt analfabeti functional, cei despre care generatia mea se intreaba cu dispret daca vor putea sa ne plateasca pensiile.Totusi, Generatia Z (cei nascuti dupa 2000) este produsul parintilor lor si societatii in care a crescut. Daca sunt analfabeti functional este pentru ca scoala si familia au esuat sa-i formeze mai bine. Presata de parintii ale caror voturi le-au vrut cu orice pret, clasa politica la unison a subfinantat educatia, preferand in schimb sa reduca nivelul de dificultate al examenelor nationale, fara a opera schimbari majore la cel al programelor scolare sau infrastructurii.Doar pentru ca nu au mancat eugenii invechite, ci Toblerone, nu au mers prin nameti la scoala, ci au fost adusi cu masina la scoala si nu au citit Alexandre Dumas, ci asculta podcasturi sau vad filme pe YouTube nu inseamna ca elevii Generatiei Z sunt automat niste natangi.Lipsa lor de interes pentru scoala si lectura este reala, dar radacinile acesteia sunt adanc infipte in generatia "cu cheia de gat" a parintilor lor. Sastisiti de lipsurile din copilarie, majoritatea parintilor si-au dorit sa le ofere copiilor un comfort de care nu s-au bucurat. Abuzati la scoala, apoi acasa datorita rezultatelor de la scoala, au vrut ca lucrurile acestea sa nu se mai repete in cazul copiilor lor si au fortat mana autoritatilor care au cedat cinic exact acolo unde nu ar fi trebuit sa o faca, la calitatea educatiei.Parintii sunt aceia care doresc doar note mari, cu efort cat mai mic, fiindca mediile au devenit instrumentul de admitere la liceu tocmai pentru a diminua la maximum presiunea unui examen, asa cum aceleasi medii sunt acum criteriu de acceptare la facultate, doar ca pentru a asigura cat mai usor cohorta de studenti unor facultati care refuza sa se reformeze, desi sunt pe ultimele locuri in clasamentul universitatilor europene sau mondiale.Scolile generale au vazut in medii un mod de a -si creste artificial prestigiul prin reusita absolventilor lor la colegii de marca. Asa s-a ajuns ca elevii mediocri sa aiba medii mari de admitere la liceu, cu toate ca abia pot redacta o compunere sau rezolva o ecuatie, nemaivorbind de materiile "care nu conteaza", adica toate celelalte care nu au voie sa le strice media generala.Ministerul a sufocat programele cu notiuni teoretice, a aprobat munti de manuale fara pic de viziune, a politizat scolile si a refuzat reformarea, in cardasie cu sindicatele al caror unic scop a fost mentinerea privilegiilor proprii in detrimentul calitatii educatiei.Toti acesti adulti direct responsabili pentru ceea ce tot ei numesc "dezastrul din educatie " sunt fosti copii crescuti cu cheia de gat in conditiile sordide ale anilor 80 care se uita de sus la cei de acum pe care ei insisi i-au format asa.Atunci, nu va suparati ca intreb, dar care generatie spuneati ca e superioara?