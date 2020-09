Ghidurile metodologice pentru profesori si scoli au fost publicate de Ministerul Educatiei. Unde pot fi accesate

Este vorba despre ghidurile pentru gradinite, invatamantul primar, gimnazial si liceal, profesional, vocational si special.In acelasi timp, ghidurile propun repere pentru crearea, in unitatile de invatamant preuniversitar , a unui mediu sigur si favorizant pentru invatare relevanta si ofera modalitati de colaborare la nivelul comunitatii locale, pentru a gasi solutii dinamice de lucru in acord cu provocarile contextului pandemic. Materialele prevad recomandari de selectare si organizare a scenariilor, de aplicare a acestora, precum si de organizare a orarului.Fiecare scenariu posibil este prezentat din perspectiva masurilor necesare si a impactului asupra curriculumului, a resurselor, a orarului, a evaluarii, a modului de colaborare in echipa pedagogica, a interactiunii cu profesorii, cu elevii si parintii si masuri destinate sigurantei sanitare.: Materialul este recomandat si unitatilor de invatamant preuniversitar care au in subordine grupe de invatamant prescolar , precum si unitatilor de invatamant prescolar particular.Ghidul pentru gradinite poate fi consultat aici : Care sunt prioritatile comunitatii educationale in viitorul an scolar? Cum putem colabora pentru a gasi solutii aplicabile ca sursa de inspiratie pentru a transforma barierele in oportunitati?Ghidul pentru invatamantul primar poate fi consultat aici propune realizarea unui orar modular. Orarul modular se poate realiza cel putin pe parcursul unui semestru, prin insumarea orelor de la fiecare disciplina si programarea unor perioade (module).Intr-o perioada, elevii au cate 2 (doua) ore pe zi, in fiecare zi, la o disciplina. Elevii au astfel, in functie de planurile-cadru ale clasei respective, numai 2 (doua) sau 3 (trei) discipline simultan.La discipline cu un numar mare de ore pe saptamana se organizeaza cate 2 (doua), 3 (trei) sau 4 (patru) module pe semestru; de exemplu, pentru 4 (patru) ore pe saptamana, in 17 saptamani sunt 68 de ore care pot fi planificate in 2 (doua) module de cate 2 (doua) saptamani si unul de (aproape) 3 (trei) saptamani.Realizarea orarului este la decizia fiecarei unitati de invatamant. Pentru adoptarea unui orar modular, nu este nevoie de modificari legislative.Ghidul pentru invatamantul gimnazial si liceal poate fi consultat aici : "In materialul de fata se vor aborda doar acele aspecte specifice formarii de specialitate in laboratoare, ateliere din scoala si la operatorii economici. Pregatirea elevilor pentru predarea teoretica a modulelor de specialitate in scoala se realizeaza similar si integrat cu celelalte ore/ discipline", scrie in ghid.Ghidul pentru invatamantul profesional si tehnic poate fi consultat aici. : "Pentru diferitele situatii care pot aparea, altele decat cea care ar permite deschiderea tuturor unitatilor de invatamant vocational (Scenariul 1), au fost concepute alte doua scenarii: un scenariu cu solutii de derulare a activitatilor cu elevii combinat "fata in fata" cu "online" (Scenariul 2) si un scenariu in care se poate reveni la formula de invatare exclusiv "online" din timpul starii de urgenta/alerta, evident, cu unele adaptari, ameliorari si corectii, in functie de lectiile invatate (Scenariul 3)", potivit documentului.poate fi consultat aici Ghidul pentru invatamantul special poate fi consultat aici Recomandarile incluse in aceste documente vizeaza modalitati de abordare a activitatii cu prescolarii si elevii, in contextul epidemiei de COVID-19, respectand masurile de siguranta specifice celor trei scenarii. De asemenea, acestea au fost formulate in raport cu particularitatile de varsta ale elevilor, cu obiectivele activitatii educationale si elementele de curriculum specifice fiecarui nivel.