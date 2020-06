Iarasi ii invatam pe copii ca barza i-a adus pe lume?

POST SCRIPTUM.

Ziare.

com

Problema ii preocupa in egala masura pe cei in cauza, pe parinti, pe educatori, dar si pe politicieni, al caror singur scop este acela de a folosi prilejul pentru propriul capital politic, ca nu strica.Mai sunt si puritanii, capabili sa roseasca la auzul cuvantului "sex". Lor li se pare etic si moral sa le spui copiilor ca pe ei barza i-a adus si nu ca au venit pe lume dupa ce mama si cu tata au facut - o, Doamne, ce oroare! - o partida de sex.Tocmai asta mi se pare oroare, sa sustii ca este moral cand spui o minciuna, dar total imoral sa prezinti adevarul. Efectul nu poate fi altul decat neincrederea copilului in ceea ce ii explica parintele si incercarea de a afla din alta parte ceea ce acasa este tabu pentru el.Sa fim corecti. Sexul nu l-au inventat niste politicieni perversi, ca sa dea apa la moara comentatorilor adversi. Sexul ni l-a dat bunul Dumnezeu, asa cum ne-a dat cap, maini, picioare si unora chiar inteligenta.Sexul este ceva cat se poate de real. Sa inveti copilul ca realitatea nu exista si ca exista doar fictiunea, nascocita anume ca sa-i ascunzi respectivul adevar, facand pe puritanul - aceasta este adevarata perversiune, nu alta.Efectele sunt neasteptate. Pe cale de reciprocitate, copilul va evita sa comunice cu parintii asupra unei teme pe care acestia o evita. Fata se va ascunde de mama cand ii va veni primul ciclu si se va documenta cine stie de pe unde, iar baiatul observand prima erectie, se va rusina de tata, tocmai cel mai indicat sa-i dea explicatii.Nu mai amintesc de unele consecinte mai grave, cand adolescentii - respectiv adolescentele - pot incepe viata sexuala in mare taina si totala confuzie, cu riscul de a se expune sarcinii nedorite, imbolnavirii cu transmitere sexuala si multor altora, usor de evitat pentru cine este in cunostinta de cauza.In opinia mea, nici nu se pune problema daca elevii ar trebui sa primeasca o asemenea instruire in scoli. Singura problema este cum s-o primeasca. Cine este competent sa predea o asemenea materie, cum o va face si cum ar trebui sa arate un manual ideal privind educatia sexuala. Dar despre asta nu vorbeste nimeni.Ati auzit de o scoala undeva, o sectie, un curs macar, pentru formarea pedagogilor care vor preda tineretului lectii de instruire sexuala? Eu, unul, nu. Si ma indoiesc de faptul ca profesorul de biologie are destula competenta intr-un domeniu care excede mult cadrul biologic, avand valente care ating pedagogia, psihologia, sociologia, as zice chiar filosofia, etica si morala.Ma tem ca statul nu este pregatit pentru o asemenea incercare. Vrem sa predam educatie sexuala - sanitara, ma rog - dar nu avem nici macar un profesor format pe aceasta disciplina. El trebuie sa fie nu numai un profesionist, ci si un personaj empatic, in stare sa se bucure de incredere nu numai in fata elevului, dar si a parintilor.As extinde problema si as gandi ca rolul parintilor nu se diminueaza cu nimic prin faptul ca se implica scoala. Parintii isi trateaza copiii cu mai mult drag decat cel mai pregatit profesor, dar si acesta ar trebui sa aiba mai multa competenta in domeniu decat un parinte obisnuit.Multi comentatori sunt preocupati de inlaturarea educatiei sexuala din scoli, dar prea putini isi propun alteva in loc, astfel incat copilul sa cunoasca realitatea asa cum a creat-o "mama natura" si nu cum o ascundem noi, dintr-o falsa pudicitate.Acest mod fatarnic de a aborda una din cele mai delicate probleme de educatie dinamiteaza chiar increderea copiilor in parintii lor. Nu-i poti povesti copilului istoria cu barza, cand el a si observat ca mamica face burtica, si a inteles din ce discuta intre ei "cei mari" ca de acolo ii va veni lui un fratior.Inevitabil, in mintea copilului apare o frustrare, afland ca pe fratior il va naste mamica, pe cand pe el l-a adus barza.Problema n-a aparut de azi-de ieri, cum cred unii. In anii '30-'40 ai secolului trecut, cand eram elev de liceu, exista o disciplina scolara denumita discret "igiena". Manualele respective intentionau sa faca lumina in mintea elevilor din clasele VI-VII de atunci, respectiv tinerii de 17-18 ani.Dar la acea varsta, desi nu exista inca Internet, adolescentii erau deja "documentati" mult peste ce li se explica prin manuale - si ma abtin sa vorbesc mai mult.Hai sa punem adevarul in fata. Romania este tara cu cele mai multe nasteri in randul minorelor din intreaga Europa. De ce s-au expus minorele la aceste riscuri? Fara indoiala, din lipsa de informare. N-au stiut de pastile, nici de prezervativ, nici de calendarul preventiv.Suntem in top si la numarul de imbolnaviri prin transmitere sexuala. Tot lipsa de instruire este si asta. Degeaba faci pe mironosita, ocolind adevarul, daca natura nu iarta, iar instinctul indeamna "la rele".Este laudabil faptul ca miercuri dimineata s-a votat in Camera Deputatilor o lege privind predarea educatiei sexuale in scoli, cu denumirea de "educatie sanitara" . Nu are importanta denumirea, dar ma tem ca asta ascunde gandirea deputatilor nostri, mai preocupati de titulatura decat de fondul problemei.Poate sunt excentric, dar socot ca titlul trebuia pastrat. Nu este rusinos pentru maturi un termen pe care copiii - indiferent daca vrem sau nu - il folosesc din plin, cand vorbesc intre ei. Nu este deloc sanatos sa incurajezi un dublu limbaj, cenzurand astfel comunicarea intre "cei mari" si "cei mici".Nimic nu puncteaza mai bine raul decat cele spuse de senatorul PSD Lucian Romascanu , care a formulat chiar in ziua votului urmatoarea rostire cam fara subiect si fara predicat:(sic!)Urmarindu-i expunerea, m-am convins o data mai mult cat de importanta este educatia din scoli, inclusiv cea sexuala, iar obiectiile nu se bazeaza pe faptul ca ea n-are ce cauta la copii, ci pe faptul ca noi nu ne pricepem s-o ridicam la rangul pe care il merita.Si, daca nu ne pricepem s-o ridicam la asemenea rang, atunci o coboram exact la nivelul rangului nostru, cel fara subiect, fara predicat si hotarat sa faca un mare pas inainte schimband titlul legii, astfel incat sa nu aiba cumva vreo conotatie sexuala, ci numai una strict sanitara.Domnii deputati poate nici nu s-au ostenit sa citeasca documentarul OMS "Standarde pentru educatia sexuala in Europa", care printre multe altele cuprinse in cele 68 pagini ale lucrarii precizeaza ca(pag. 29, cap. 4, pct 5). OMS nici n-a aflat inca de educatia... sanitara!