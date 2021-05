Vara aceasta demareaza proiectul constructiei de crese in toata tara

"De la inceputul mandatului, Guvernul are ca prioritati construirea de crese . Din pacate, avem o lipsa de infrastructura acuta in toata tara. Suntem in faza in care se lucreaza la proiectul tehnic al creselor. Vor fi trei niveluri de proiecte, respectiv, cu patru-cinci grupe, cu sase-sapte grupe si cu 10-11 grupe. Fiecare grupa va avea 10 copii. La zi, la CNI, care este implementatorul acestui proiect, sunt depuse 84 de cereri din tara si preconizez ca acest numar va creste in mod semnificativ, dupa ce proiectul tehnic va fi aprobat. Ne dorim sa dam drumul la acest proiect in aceasta vara", a afirmat ministrul Cseke Attila. Atat Timisoara cat si alte localitati din judetul Timis au nevoie de crese, iar proiectul european initiat de MDLPA prevede ca cresele sa fie dotate cu spalatorie proprie, spatiu medical, zone necesare copiilor si panouri fotovoltaice."Criteriul de selectie in cadrul programului Ministerului Dezvoltarii este in functie de fondurile disponibile. Acest program va porni pe bugetul Ministerului Dezvoltarii, pentru inceput vorbim de 140 de crese cu o valoare de 240.000.000 de euro. Avem finantarea nationala si pe PNRR", a completat Cseke Attila.Primarul Dominic Fritz a subliniat, in acelasi context, ca in anul 2019 s-au nascut 3.000 de copii in Timisoara, iar cererea de crese este mare. El a anuntat ca va depune saptamana viitoare la CNI cereri pentru terenuri necesare construirii de crese."Am avut 600 de cereri anul trecut. Avem 450 locuri in total, in conditii normale, dar in pandemie putem functiona cu 270 de copii. Avem nevoie de crese noi. O sa depunem saptamana viitoare la CNI cereri pentru patru terenuri. Am identificat trei terenuri pentru crese mari si unul pentru o cresa mica", a spus Dominic Fritz.In alta ordine de idei, ministrul Cseke Attila a mentionat faptul ca a discutat cu primarul Fritz si despre proiecte cu finantare din Fondul de rezilienta pentru UAT-uri pentru municipiile resedinta de judet, pentru construirea de parcari subterane in marile municipii."Aceste proiecte sa aiba ca obiect construirea de parcari subterane inclusiv in cartiere pentru locuitorii zonei adiacente din cartierul respectiv, prin care urmarim ca masinile parcate azi intre blocuri, cel putin pentru 300-400 de masini sa le putem cobori in parcarile subterane dupa-amiaza, la revenirea de la serviciu. Astfel, eliberam spatii de parcari supraterane pe care sa le transformam in zone verzi. Pe plan national, avem o tinta de 37% verde, iar acest proiect se incadreaza foarte bine in cerinta Comisiei Europene. Daca Fondul de rezilienta pentru UAT-uri se aproba si acest proiect poate fi accesat va exista finantare. Fiecare comunitate va decide daca va dori sa implementeze un astfel de proiect cu finantare europeana", a subliniat Cseke Attila.