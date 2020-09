Iohannis: "Sunt de parere ca in 14 septembrie scoala trebuie sa inceapa"

"Este evident ca foarte multa lume isi pune intrebarea ce facem, deocamdata expertii, epidemiologii spun ca se poate incepe anul scolar si eu sunt de parere ca in 14 septembrie scoala trebuie sa inceapa. Daca, Doamne fereste, creste numarul de persoane care au fost detectate cu acest virus sau daca creste neasteptat numarul persoanelor internate la Terapie Intensiva, sigur ca s-ar putea apela un timp scurt la metode care au mai fost folosite, invatamantul online sau Saptamana Altfel, care exista ca si structura in anul scolar. Dar eu sper sa nu fie cazul sa ajungem acolo" a afirmat seful statului.In context, Iohannis a vorbit de importanta opiniei expertilor."Noi am sperat, daca ne amintim cu totii, acum poate doua luni de zile, sa ajungem cat de curand sa avem sub 100 de cazuri noi pe zi, dar, din pacate, lucrurile au luat cu totul si cu totul alta turnura si din vina unor politicieni si iata ca ne confruntam cu o medie de peste 1.000 de cazuri zilnic. Chiar daca este putin mai greu de acceptat, asta este evolutia epidemiei. Trebuie sa fim realisti, trebuie sa fim pregatiti si trebuie sa luam masurile atunci cand avem toate datele si aceste date si caile de urmat, sigur ca ne sunt indicate in primul rand de experti", a adaugat presedintele.