Martisoarele si florile nu sunt interzise in scoli. Ministerul Educatiei indeamna insa la "prudenta"

Ministerul Educatiei afirma ca "nici nu poate schimba si nici nu doreste" sa se implice in schimbarea/includerea unor valori de simbol precum "flori si martisoare" in categoria "obiecte personale"."In Ordinul comun nr. 3235/2021 al Ministerului Educatiei si Ministerului Sanatatii se prevede interzicerea schimbului de obiecte personale. (...) Martisorul, element de patrimoniu cultural imaterial, a fost inscris de UNESCO, in anul 2017, in Lista Reprezentativa a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanitatii.In acest context, Ministerul Educatiei nici nu poate schimba si nici nu doreste sa se implice in schimbarea/includerea unor valori de simbol precum "flori si martisoare" in categoria "obiecte personale".Ministerul Educatiei nu a transmis si nu va transmite catre unitatile si institutiile de invatamant, nici macar cu titlu de recomandare, nicio interdictie in acest sens, dar indeamna la prudenta din perspectiva oricarui tip de interactiuni care pot facilita transmiterea virusului SARS-CoV-2", se arata in comunicat.Ideea interdictiei a aparut ca urmare a includerii in anexa ordinului comun al ministrilor Educatiei si Sanatatii a unei prevederi referitoare la organizarea salilor de clasa . Potrivit actului normativ, este interzis schimbul de obiecte personale in salile de clasa. In considerarea acestei norme, mai multe inspectorate au transmis deja scolilor ca martisoarele si florile sunt interzise.