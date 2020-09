Medicii de familie cer renuntarea la adeverintele medicale cerute de scoli si gradinite deoarece maresc riscul de imbolnavire prin vizitele inutile la doctor

Presedintele Asociatiei Medicilor de Familie Bucuresti-Ilfov, Sandra Alexiu, si presedintele Asociatiei Medicilor de Familie Cluj, Emiliana Costiug, considera ca ar trebui sa se renunte, in primul rand, la diversele adeverinte medicale cerute de scoli si gradinite, caci hartiile acestea implica, pe langa birocratie, si riscuri de imbolnavire in vizitele inutile ale parintilor si copiilor la cabinetele medicale, potrivit Sinopsis Doctorii de familie vor fi primele cadre medicale apelate de parinti in cazul imbolnavirii copilului, de aceea ei subliniaza ca nu exista protocoale clare si ca le va fi greu sa faca diferenta intre o gripa si formele medii si severe de COVID-19.Sandra Alexiu de la Asociatia Medicilor de Familie Bucuresti-Ilfov propune ca, pe langa vaccinarea antigripala, sa fie cat mai accesibile anul acesta testele de gripa pentru a ajuta la un diagnostic rapid.Ca un bilant al unei jumatati de an de pandemie, cele doua reprezentante ale asociatiilor de doctori de familie, considera ca frecventele schimbari legislative sau, mai grav, lacunele din deciziile politicienilor, i-au obligat pe medici sa faca si munca de juristi si au scazut increderea in sistemul de sanatate.Acum, de exemplu, medicii de familie sunt prinsi la mijloc intr-o situatie juridica neclara legata de angajatii infectati cu noul coronavirus care nu au fost internati in spital, caci acesti pacienti nu pot primi concediu medical potrivit formei actuale a legislatiei. Lacuna este posibil sa fie reparata in curand, un proiect in acest sens fiind pus in dezbatere publica in 7 septembrie pe site-ul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.In conformitate cu prevederile Anexei nr. 3 la Ordinul ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului sanatatii 5298/1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea starii de sanatate a prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant de stat si particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistentei medicale gratuite si pentru promovarea unui stil de viata sanatos, documentele medicale necesare la inscrierea/frecventarea/terminarea unui ciclu de invatamant sunt:a) adeverinta medicala pentru inscrierea in colectivitate,b) aviz epidemiologic pentru (re) intrare in colectivitateAdeverinta medicala se elibereaza in urmatoarele circumstante:a) La inscrierea in fiecare ciclu de invatamant - se elibereaza de catre medicul de familie sau de catre medicul colectivitatii de la care provine copilul.b) La terminarea unui ciclu de invatamant preuniversitar - se elibereaza de catre medicul care are in supraveghere colectivitatea.c) La transferul elevului intr-o alta unitate scolara - se elibereaza de medicul care are in supraveghere unitatea de invatamant de la care se transferaAvizul epidemiologic se elibereaza in urmatoarele circumstante:a) dupa o perioada de absenta din colectivitate de cel putin 3 zile consecutive;b) la plecarea in tabere, vizite de studiu etc.