Medicii de familie propun ca programul "Masca si dezinfectantul" sa aiba prioritate in fata programului "Cornul si laptele", in noul an scolar

"Putem adapta masca"

Medicii considera ca este important ca elevii sa revina in banci atat pentru a le fi predata materia in mod direct, cat si pentru a inveta sa respecte masurile de prevenire a infectarii cu noul coronavirus, potrivit Digi24.ro "Este foarte important ca parintii si autoritatile, in aceasta perioada, sa inteleaga ca masca si dezinfectantul sunt la fel de importante, poate chiar mai importante decat cornul si laptele. Intr-adevar, am avut un program de succes in ceea ce priveste cornul si laptele, dar ceea ce primeaza in acest moment sunt masurile de protectie, astfel incat sa prevenim imbolnavirea la scoala", a explicat Gindrovel Dumitra, medic de familie.Acesta mai atrage atentia faptul ca, daca la scoala se vor forma la un moment dat aglomerari atunci cand se serveste cornul si laptele sau elevii isi vor da jos masca pentru a putra manca intr-un spatiu inchis, poate sa apara o problema in ceea ce priveste transmiterea bolii. "Noi nu spunem ca trebuie eliminat programul Cornul si laptele, ci doar vrem sa evidentiem importanta programului Masca si dezinfectantul".El a reamintit ca sunt o multime de copii, mai ales in scolile rurale, care locuiesc cu bunicii, parintii fiind plecati la munca in strainatate, si de aceea ar fi important ca statul sa asigure mconditii pentru ca acei copii, in momentul in care intra in scoala, sa aiba posibilitatea de a purta masca."Exista mijloace prin care putem adapta masca. O rasucire a elasticului in jurul urechii sau se poate folosi alt mijloc aditional, care sa traga mai in spate elasticul, pentru ca masca sa fie pe fata", a explicat medicul, in legatura cu problema mastilor, care s-ar putea dovedi prea mari pentru unii copii de varste mai mici.Mai mult, medicul de familie puncteaza faptul ca, revenirea elevilor in salile de clasa reprezinta o oportunitate de a invata comportamentul adecvat in timp de pandemie."Educatia reprezinta o prioritate, la fel ca si sanatatea, dar daca invatamantul ar pune in pericol sanatatea, atunci da, pe alocuri, acolo unde este cazul, aceste scoli pot fi inchise si trebuie trecut la regimul online. Dar nu la modul general. Daca vorbim de judete cu numar redus de cazuri, in aceasta situatie copiii trebuie sa mearga la scoala si trebuie sa invete. Nu trebuie sa avem o generatie de sacrificiu. Este foarte important pentru acesti copii sa invete atat materia pe care o au de invatat, cat si comportamentul in ceea ce priveste masurile de prevenire a transmiterii virusului SARS-CoV-2", a explicat Gindrovel Dumitra.