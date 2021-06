Micii antreprenori si-au lansat ideile de afaceri in fata potentialilor investitori si au castigat sustinere de viitor

Ceremonia a fost deschisa de catre doamna Tova Ben Nun-Cherbis, Presedintele Complexului Laude-Reut si s-a continuat cu prezentarea juriului, format din domnul Vlad Dorobantu, Financial Advisor la KPMG, domnul Marcel Laufer, atreprenor in domeniul transporturilor, doamna Mihaela Rata, profesor Business English si doamna Diana Gombos, profesor Business English.Caption: Antreprenori de viitor, liceenii Laude-Reut creeaza si prezinta proiecte ingenioase de afaceriElevii au prezentat conceptul afacerii lor (intr-un timp alocat de maxim 15 minute per grupa), iar juriul le-a adresat intrebari din cele mai diverse legate de aceasta idee de afaceri, sau au dorit sa clarifice anumite aspecte. In anumite situatii, juriul le-a oferit sugestii, ghidaj sau sfaturi pentru implementarea ulterioara a conceptului.Fiecare prezentare a fost evaluata dupa urmatoarele criterii: originalitatea conceptului, implementare si fezabilitate precum si, desigur, calitatea limbii engleze, deoarece toate proiectele au fost sustinute in limba engleza.Grupa castigatoare a fost "Holotech", formata din Alexandru Burlacu, Luca Druga, Sara Florescu si Eleonora Dinca, cu un proiect despre inovatia in domeniul hologramelor. Tot pe podium, pe locul doi s-a situat grupa "Ads4You" (Mihnea Stan, Armand Tica, Victor Zota, Andrei Ionescu), cu o afacere ce propune o solutie personalizata pentru culegerea de date personale, iar pe locul trei, grupa "Tandem", (Sofia Ene, Amos Goldenberg, Sofia Nicolae, Sara Marin, Alexandru Firoiu), o platforma online ce isi propune sa aduca publicului larg arta artizanala. Mentiunile speciale ale juriului au fost "Watch&Move Glasses" (Rotem Alter, Andrei Micula, Iulia Birgaoanu, Andrei Dirdala) si "The Furry Bakery" (Rebeca Dobre, Ana Dobranici, Lara Tomescu).Uram tuturor elevilor mult succes pe mai departe si le transmitem felicitarile noastre pentru productiva munca de echipa pe care au depus-o!