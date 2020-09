Ministerul Educatiei a lansat un TelVerde. La ce numar trebuie sa suni pentru a afla informatii legate de inceperea noului an scolar

Prima linie Telverde - 0800 67 20 31 - va fi pusa la dispozitia elevilor, studentilor si parintilor, in vederea obtinerii de informatii privind reluarea/desfasurarea procesului instructiv-educativ, in timp ce a doua linie Telverde - 0800 67 20 32 - va fi destinata reprezentantilor unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si administratiei publice locale, cu scopul de a oferi consultanta in materie de accesare a fondurilor europene prevazute prin OUG nr. 144/2020.Aceasta ordonanta reglementeaza:1. Modalitatea de acordare de sprijin tuturor unitatilor de invatamant preuniversitar de stat care vor sa aplice pentru achizitia de tablete, pentru uz scolar, cu acces la internet, precum si pentru alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfasurarii activitatii didactice in mediul online;2. Achizitia de echipamente de protectie medicala, dezinfectanti si containere sanitare mobile, achizitii decontate prin fonduri europene.Ambele linii telefonice, gratuite, vor functiona de luni pana vineri, in intervalul orar 8:00 - 16:00.Totodata, Ministerul Educatiei si Cercetarii a lansat recent si portalul educatiacontinua.edu.ro, mijloc complementar de informare directa pentru actorii din sistemul national de invatamant: elevi studenti , parinti, cadre didactice, precum si pentru alte categorii de public.Pe acest site sunt agregate toate documentele emise de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Sanatatii pe aceasta tema: norme, ghiduri, regulamente, metodologii, dar si alte documente din acelasi areal tematic, grupate pe cicluri de invatamant/arii de interes.