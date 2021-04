Ministrul Educatiei anunta extinderea anului scolar incepand cu septembrie 2022. Se ia in calcul revenirea la trimestre in loc de semestre

"Acest an scolar 2021-2022 ar urma sa inceapa cursurile pe data de 13 septembrie. Sigur pledam pentru extinderea duratei anului scolar. In acelasi timp este nevoie si de predictibilitate.Ministerul Educatiei este dispus sa ia in considerare reanalizarea structurii anului scolar, cu o singura conditie. Aceasta solicitare sa fie facuta prin consens de catre partenerii de dialog social. Toti elevii si parintii din Romania cunosc o anumita structura. Daca revenim asta va crea un deficit de predictibilitate. Ministerul Educatiei, in oricare dintre variante va propune, din timp, extinderea anului scolar incepand cu septembrie 2022. Ministerul Educatiei oricum sustine ideea extinderii perioadei de cursuri in invatamantul preuniversitar Cu atat mai mult cu cat predarea online a generat pierderi. Deci este nevoie de timp pentru recuperarea acestor pierderi", a afirmat Sorin Cimpeanu , intr-o interventie telefonica duminica la Digi 24.Intrebat ce ar implica revenirea la trei trimestre in anul scolar, ministrul Educatiei a raspuns: "Poate fi o varianta de luat in calcul. Sunt argumente pro si argumente contra. Este nevoie de consultare publica".Societatea civila a solicitat liderilor politici o solutie pentru garantarea unui numar minim de zile de scoala intr-un an calendaristic, respectiv masuri concrete pentru ca Romania sa nu mai aiba cel mai comprimat an scolar din Uniunea Europeana, potrivit unui apel initiat de Societatea Academica Romana si semnat de asociatii ale elevilor din mai multe multe judete si de ONG-uri si adresat Guvernului si Parlamentului.Asociatiile propun ca anul scolar sa aiba un numar mediu de zile echivalent cu cel din primele 10% tari in topul testarilor PISA, inceperea cursurilor la 1 septembrie 2021 in urmatorul an scolar si vacante mai scurte, ritmice, periodice, in timpul anului scolar, considerand ca vacantele lungi afecteaza major copiii si nivelul la care ei revin in scoala.