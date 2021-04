Peste jumatate din angajatii din invatamant, vaccinati impotriva COVID

In opinia sa, acest nivel de vaccinare este "imbucurator" , dar pentru revenirea la "normalitate" numarul angajatilor imunizati ar trebui sa creasca."La nivel national, procentul cadrelor didactice vaccinate este unul imbucurator, daca ar fi sa ne raportam si la procentul personalului auxiliar si personalului nedidactic, vorbim de peste 50% din angajatii unitatilor de invatamant care la acest moment sunt vaccinati. Suntem a doua categorie socio-profesionala, dupa medici, vaccinati intr-un procent atat de mare.Pentru a reveni insa la aceasta normalitate atat de dorita de noi toti, profesori elevi parinti deopotriva, evident ca procentul ar trebui sa creasca si noi constatam, cel putin in ultimele zile, ca ne aflam pe un platou, insemnand ca nu mai creste numarul de profesori care participa la vaccinare. Si in felul acesta se prea poate ca dorinta noastra de reintoarcere la scoala sa fie ingreunata de actiunile pe care le intreprindem. (...) La nivel national ne aflam la urmatoarea cifra: peste 150.000 dintre angajatii din invatamant (au fost vaccinati anti-COVID n.r.), procentul acesta de peste 50%", a declarat Maria Stefania Manea.Potrivit inspectorului scolar general al judetului Olt, Victor Iacobescu, au fost vaccinate 49,60% dintre cadrele didactice, 57,59% dintre cadrele didactice auxiliare si 49,84 % din personalul nedidactic.Prezent la lansarea campaniei, prefectul judetului Olt, Florin Homorean, a dat asigurari ca Institutia Prefectului va sprijini demersurile de vaccinare a personalului din invatamant, precum si campania lansata joi, "Vaccinare si testare pentru invatare".