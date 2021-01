Vaccinarea anti-Covid in universitati: Ministerul Educatiei cere rectorilor desemnarea unei persoane responsabile cu inregistrarea

''Va informam ca potrivit Strategiei de vaccinare impotriva COVID-19 in Romania, aprobata in decembrie 2020, a fost deschisa etapa a II-a de vaccinare. Aceasta etapa a campaniei vizeaza populatia cu grad de risc si lucratorii care desfasoara activitati in domenii cheie/esentiale, printre care personalul din unitatile si institutiile de invatamant. In acest context, va adresam rugamintea de a disemina toate informatiile necesare catre tot personalul din universitatea pe care dumneavoastra o conduceti. Reamintim ca este necesar a asigura accesul la programul de vaccinare impotriva COVID-19 urmatoarelor categorii de personal: didactic , didactic auxiliar si nedidactic'', se mentioneaza in documentul semnat de ministrul Sorin Cimpeanu In acest sens, fiecare universitate va desemna o persoana responsabila cu inregistrarea institutiei de invatamant superior pe platforma destinata campaniei de vaccinare, centralizarea datelor de identitate si programarea la vaccinare a personalului angajat in respectiva institutie.Fiecare institutie de invatamant superior va comunica Directiei Generale Invatamant Universitar, pana marti, ora 12,00, numele persoanei responsabile cu actiunea de vaccinare, functia si datele de contact ale acesteia, se mai arata in nota ministerului.