Ministrul Educatiei, despre banii pentru orele remediale: "Facem tot posibilul sa se plateasca pana de sarbatorile pascale"

Potrivit regulamentului orelor remediale, in decurs de 3 zile de la primirea banilor, scoala trebuie sa faca plata pentru profesori , informeaza Edupedu.ro "Facem tot posibilul sa se plateasca orele pe luna martie inca inainte de sarbatorile pascale, astazi a fost validat proiectul deci de astazi se pot transmite solicitarea de plata pentru 146.000 de elevi din invatamantul primar si gimnazial si 90.000 de elevi din invatamantul liceal, care erau oricum cuprinsi intr-o alta forma de decontarea orelor remediale", a declarat Cimpeanu.Ministrul Educatiei a precizat ca este vorba despre "o estimare facuta pe Programul Operational Capital Uman ca in luna martie au fost organizate circa 14.600 de grupe si s-au desfasurat, in medie, 12 ore/grupa. Altfel spus, salarii in martie ar fi 1.752.000 lei"Este vprba doar despre banii din programul Scoala dupa scoala, program finantat din fonduri europene nerambursabile. Pentru profesorii de liceu, orele remediale sunt finantate in 1.042 de licee din cele peste 1.700, prin programul ROSE, proiect finantat dintr-un imprumut extern rambursabil.Programul de ore remediale a debutat pe 8 martie, iar profesorii au fost instiintati de catre Ministerul Educatiei ca "luna martie se ponteaza cu 15 ore, cele 5 ore (n.red din prima saptamana pana la demararea programului) se considera absente la care au dreptul elevii, deci se acorda finantarea pe intreaga luna", potrivit unui document obtinut de Edupedu.ro.Orele remediale se platesc profesorilor care fac aceste cursuri cu 100 de lei brut/luna, in limita a 20 de ore pe luna, potrivit ordinului de ministru care reglementeaza aceasta plata.